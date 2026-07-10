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CHP'li Aytekin'den 7 İl Başkanının Görevden Alınmasına Tepki: Meşruiyeti Mahkemeden Değil Halkımızdan Alıyoruz

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CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, partisinde 44 il başkanının görevden alındığını belirterek genel merkezdeki 'siyasi cunta'ya yüklendi ve meşruiyeti halktan aldıklarını söyledi.

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, partisinde bazı il başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi. Aytekin, "Biz, meşruiyeti mahkemeden değil halkımızdan alıyoruz. ve gereken neyse onu yapacağız" dedi.

Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel merkezdeki siyasi cunta sözcüsünün açıklamasına göre bugün 7 il başkanımız daha görevden alındı. Böylece Genel merkezin kapısını kırıp girdikleri günden bugüne; 44 il başkanı arkadaşımız yani Türkiyenin yarısından fazlası görevden, güya(!) uzaklaştırıldı. Binada sıkışan siyasi cuntanın Türkiye'ye dair hiçbir planı yoktur. Varsa yoksa koltukta oturmak gibi bir dert içindedirler. Onların koltuk sevgisine karşı, bizlerin de halka karşı sevgimiz ve sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluk çerçevesinde üzerimize düşen her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz; meşruiyeti mahkemeden değil halkımızdan alıyoruz. ve gereken neyse onu yapacağız."

Kaynak: ANKA
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