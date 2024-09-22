Üye Girişi
Haberler

CHP'li Aksaz Şahbaz: Aşı Stokları Tükeniyor, Halk Sağlığı Tehdit Altında

CHP'li Aksaz Şahbaz: Aşı Stokları Tükeniyor, Halk Sağlığı Tehdit Altında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nın aşı temininde yetersiz kaldığını ve bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, aşı stoksuzluğu nedeniyle sağlık çalışanlarının zorluk çektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, " Sağlık Bakanlığı'nın beceriksizliği ve ihmalkarlığı nedeniyle ülke genelinde aşı stokları tükenerek halk sağılığı tehdit altına girdi. Uyarılara rağmen ihale yapmaktan ve devlete aşı temin etmekten aciz bir yönetimle karşı karşıyayız. Artık günü kurtarmak için alınan aşıların sonuna geldik. Bebeklerde ve çocuklardaki aşı takvimi belli. Ülkemizde yıl içinde gerçekleşen doğum sayısı belli. Kaç çocuğa kaç doz aşının yapılacağı da belli. Bu sayılar göz önüne alınarak belirlenebilecek kritik stok, bizim Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlanmadığı için biz bu krizi yaşıyoruz. Depolarda aşı yok çünkü Türkiye'yi yönetenler halkımızın sağlığını umursamıyor veya basit matematik hesaplarını bile yapamıyor" dedi.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı depolarında bulunmayan ve tedarik edilemeyen aşılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aksaz Şahbaz'ın açıklamaları şöyle:

" Sağlık Bakanlığı'nın beceriksizliği ve ihmalkarlığı nedeniyle ülke genelinde aşı stokları tükenerek halk sağılığı tehdit altına girdi. Günümüzde bir yandan aşı tereddüdü artarken bir yandan da aşı stoklarımız düşüyor, 'yok' deniliyor, hekimlerimiz temkinli olmaya davet ediliyor. Bebeklerin, çocukların ve yetişkinlerin sağlığı hiçe sayılıyor. Uyarılara rağmen ihale yapmaktan ve devlete aşı temin etmekten aciz bir yönetimle karşı karşıyayız. Artık günü kurtarmak için alınan aşıların sonuna geldik. Bebeklerde ve çocuklardaki aşı takvimi belli. Ülkemizde yıl içinde gerçekleşen doğum sayısı belli. Kaç çocuğa kaç doz aşının yapılacağı da belli. Bu sayılar göz önüne alınarak belirlenebilecek kritik stok, bizim Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlanmadığı için biz bu krizi yaşıyoruz. Depolarda aşı yok çünkü Türkiye'yi yönetenler halkımızın sağlığını umursamıyor veya basit matematik hesaplarını bile yapamıyor.

"Krizin en ağır yükünü sağlık çalışanlarımız çekiyor"

Türkiye'de bir aile hekimine iki aşı düşüyor. Bu krizin en ağır yükünü sağlık çalışanlarımız çekiyor. ASM'lerde çalışan hekimlerimiz ellerinde az sayıda bulunan aşılarla sadece kendi bölgelerinde olan bebek ve çocukların aşısını yapabiliyor. Farklı bölgelerden gelen misafir bebek ve çocuklarımızı ise kendi bölgelerine yönlendirmek zorunda kalıyor. Aile hekimleri öncelik sıralaması yapmak zorunda bırakılıyor. 'Hangi çocuk aşılanacak, hangisi bekleyecek' kararını hekimlerimize bırakmak, halk sağlığını hiçe saymaktır. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarına yüklenen bu sorumluluk kabul edilemez.

"Aşı olmak için gidip yetersizlik nedeniyle aşı olamayan vatandaşlarımız hekimlerimizi suçluyor"

Aşı reddi ülkemizde günden güne artarken üzerine bir de aşı yokluğu eklenince aşı tereddüdüne karşı verilen mücadele de sekteye uğruyor. Kriz sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Aşıya ihtiyaç duyan yetişkin hastalarımızın öncelik sıralamasında bebek ve çocuklardan sonra gelmesi, hekimlerimizle vatandaşlarımızı karşı karşıya getiriyor. Örneğin Hepatit B aşısının yetişkinlerde yeni başlayan sağlık çalışanlarına, diyalize girenlerde, ailede Hepatit B varsa diğer bireylere, evlenmek üzere çiftlerden ihtiyaç duyanlara belli sürelerde, üç doz halinde yapılması gerekiyor. Ancak aşı olmak için gidip yetersizlik nedeniyle aşı olamayan vatandaşlarımız hekimlerimizi suçluyor. Bu da sağlıkta şiddeti artırıyor.

"Bu sorumsuzluğun hesabını kim verecek"

Sorumluluk almaktan kaçınan Sağlık Bakanlığı, faturayı aile hekimleri ve vatandaşlara kesiyor. Zamanında ihaleye çıkıp aşıları almayan Sağlık Bakanlığı'nın krizin gündem olmasıyla birlikte temmuz ayında ihaleye çıktığı bilgisini aldık. İki aylık sürecin ardından aşılar Türkiye'ye gelecek, kontrolden geçecek ve dağıtımı yapılacak. Toplam süreç neredeyse beş ayı bulacak. Her şey yolunda gitse bile, aşıların eksiksiz şekilde temin edilmesi kasım ayını bulacak. Kasım ayına kadar geçen süreçte aşı temini nasıl sağlanacak? Kim bu sorumsuzluğun hesabını verecek? Aynı durumun tekrar yaşanmaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için hangi bölgeye, ne kadar nüfusa kaç doz aşı gerekeceğinin net bir şekilde belirlenmesi ve doğru planlamanın yapılması gerekir. CHP olarak halkın sağlığını güvence altına alacak uygulamaları acilen hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın aşıya ulaşımının önündeki her türlü bürokratik ve hukuki engeli ortadan kaldıracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Zeliha Aksaz Şahbaz Sağlık Bakanlığı Politika Sağlık Güncel Aşı

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Brighton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Brighton - Nottingham Forest maçı kaç kaç, maç bitti mi? Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });