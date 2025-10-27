Haberler

CHP'li Adıgüzel'den İmamoğlu'nun 'Casusluk' Soruşturmasına Soru Önergesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan casusluk soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sorular yöneltti. Adıgüzel, İngiltere Başbakanı'nın Türkiye ziyareti esnasında Hüseyin Gün isimli şahsın MI6 ile bağlantısı olup olmadığını sorguladı.

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan "casusluk" soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "İngiltere Başbakanı da hazır Türkiye'ye gelmişken, Hüseyin Gün isimli şahsın İngiltere'ye bilgi akışı sağlayıp sağlamadığı, MI6 personeli olup olmadığı doğrudan kendisine sorulacak mıdır? HG isimli şahıs gerçekten MI6 personeli midir, yoksa yeni bir düzmece davaya konu yaratan bir meczup mudur, bu yönde kendi istihbari bilgilerimiz nedir" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, başlatılan "casusluk" soruşturmasını TBMM gündemine taşıdı.

İngiltere Başbakanı'nın Türkiye ziyaretinin İBB'ye yönelik casusluk operasyonu ile aynı tarihlere denk gelmesi üzerine soru önergesi verdi. Adıgüzel önergesinde şunları ifade etti:

" Dosyada şüpheli olarak adı geçen Hüseyin Gün'ün, yurt dışına bilgi sızdırdığı ve İngiltere gizli servisi MI6 ile ilişkisi olduğu yönünde ifade verdiği bildirilmektedir. Tam da bu esnada İngiltere Başbakanı'nın Türkiye'ye ziyareti söz konusudur. Ziyaretin gündemine dair resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, basında ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı da gündemdedir.

İngiltere Başbakanı da hazır Türkiye'ye gelmişken, HG isimli şahsın İngiltere'ye bilgi akışı sağlayıp sağlamadığı, MI6 personeli olup olmadığı doğrudan kendisine sorulacak mıdır? HG isimli şahıs gerçekten MI6 personeli midir, yoksa yeni bir düzmece davaya konu yaratan bir meczup mudur, bu yönde kendi istihbari bilgilerimiz nedir? Eğer casusluk faaliyeti iddiaları güçlü ise hükümetinizin bu süreçteki tutumu, 'casuslukla suçlanan ülkeyle stratejik iş birliği' gibi bir çelişki doğurduğunun farkında mısınız? Türkiye, bu ziyaretten önce özellikle bu konuda İngiltere'den herhangi bir casusluk veya istihbarat faaliyetiyle ilgili açıklama ya da iş birliği talep etmiş midir? Ziyaretin gündeminde Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ikinci el alımı konusu yer almakta mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'ye getirildi

Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'DE
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.