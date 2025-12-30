İstinaf, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne İlişkin Yerel Mahkemenin Kararını Kaldırdı

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada, yerel mahkeme kararını usulden kaldırarak dosyanın yeniden görülmesine karar verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen "davanın reddi" kararına ilişkin istinfat incelemesini tamamladı. Daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, davayı "pasif husumet yokluğu" gerekçesiyle reddeden kararını; mazeret bildiren davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulması nedeniyle "hukuki dinlenilme hakkına aykırı" buldu.

Dava sürecinde; asıl ve birleşen davaların davacı vekili Avukat Onur Yusuf Üregen'in, 11 Eylül 2025 tarihli duruşmaya "sağlık sorunları" nedeniyle katılamayacağını bildirerek UYAP üzerinden doktor raporu sunduğu belirtilen kararda, yerel mahkemenin söz konusu celsede "mazeret dilekçesi ekinde belge sunulmadığı" gerekçesiyle mazereti reddettiği, davacı tarafın yokluğunda yargılamayı sonlandırarak davanın reddine karar verdiği anımsatıldı. Kararda, yerel mahkemenin "belge sunulmadı" gerekçesinin yerinde olmadığı, doktor raporunun UYAP kayıtlarında mevcut olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan "hak arama hürriyeti" ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen "adil yargılanma hakkı"na atıfta bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma hakkının temelini teşkil eden hukuki dinlenilme hakkı, adil yargılanma ilkesinin ayaklarından biridir. Bu durumda mahkemece, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin 11 Eylül 2025'teki oturum için bildirdiği mazeretinin yerinde olduğu kabul edildiği de gözetildiğinde ön inceleme duruşmasının ertelenmesine karar verilmesi gerekmektedir.

Hukuki dinlenilme hakkı, tüm yargılama sürecinde değerlendirilmelidir. Mahkemeler, yargılamayı verecekleri ara kararlarıyla yürütüp yön vererek, nihai kararla sonuçlandırır. Mahkeme, tarafların (varsa vekillerinin) her talebini, hukuki dinlenilme hakkı çerçevesinde gerekçesini de açıklayarak bir kararla karşılamak zorundadır."

Daire, taraflara delillerini sunmaları için tanınan yasal süreler dolmadan karar verilmesini de doğru bulmadı. Daire, bu gerekçelerle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararını kaldırarak, dosyanın yeniden görülmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.