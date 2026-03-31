Japonya, 2030'a kadar ülkede tüm halka yönelik acil durum sığınak tahsisi planını onayladı

Japonya, acil durumlarda kullanılmak üzere ülke genelinde halkı kapsayan geçici sığınakların 2030 yılına kadar yapılması kararını aldı. Hükümet, bu sığınakların yer altı tesislerinde oluşturulmasını sağlayacak.

Japonya'da, acil durumlarda kullanılacak ve tüm halkı kapsayacak ülke içi sığınakların 2030'a kadar tahsis edilmesi planı kabul edildi.

Devlet televizyonu NHK haberine göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Kabine Toplantısı'nda, hükümet yeni acil durum sığınak politikasını onayladı.

Buna göre, füze saldırıları dahil, acil durumlar halinde kullanılmak üzere ülke içi tüm halkı kapsayacak geçici sığınakların 2030'a kadar sağlanması kararlaştırıldı.

Yeni karar doğrultusunda merkezi hükümet, eyalet valilikleri ve şehir belediyeleri düzeyinde işbirliği yaparak ülke genelinde yer altı tesisleri belirlenecek.

Ülke geneli tren istasyonları, bodrum katları ve otoparklar, acil durumlarda özel sektörle koordinasyon halinde geçici sığınaklara dönüştürülecek.

Ulusal basında resmi olmayan verilere göre, Nisan 2025 itibarıyla ülke geneli yaklaşık 61 bin geçici acil durum sığınağı mevcut.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
