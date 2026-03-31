Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü

Batman’da merkez ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki şahıs, annesi Aynur Karadaş ile ağabeyi Dücane Karadaş’a silahla ateş etti.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Saldırı sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki ağabey olay yerinde hayatını kaybederken, 58 yaşındaki anne de kaldırıldığı İluh Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı