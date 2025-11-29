CHP Kurultayı'nda İktidar Hedefi vurgusu

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi (PM) Üyesi Engin Özkoç, "Adayımız belli, programımız belli, hedefimiz belli, örgütlerimiz birlikte hareket ediyor ve tek bir şey istiyoruz; milletin umudu bir şekilde iktidar ile yeşersin istiyoruz. CHP, bunu gerçekleştirecek. O yüzden biz hazırız. Milletimiz hazır, sadece sandığı bekliyoruz" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkoç, şunları söyledi:

"Bu kurultay gösteriyor ki CHP büyük bir kararlılıkla yoluna devam ediyor ve önündeki hedefi iktidar. Bugün Sayın Genel Başkanımızın çok açık bir şekilde ifade ettiği üzere bir kere daha söylüyorum; Türkiye'de yaşayan ancak kendi çocuklarının gözünün içine bakamayacak şekilde yoksulluk içinde olan tüm vatandaşlarımızı; okumuş, liyakat sahibi ama gelecekle ilgili umudu kalmayan gençlerimizin; yaşarken başı dik yaşamak isteyen kadınlarımızın, emeklilerimizin, herkesin umudu artık CHP'dir. Yaşadıklarımız gerçekten çok ciddi. İnsanlar kendilerini güvence altında görmüyorlar. Adalet duygusu bitmiş bir Türkiye'de yaşıyorlar. Yarın bizim başımıza ne gelir acaba korkusuyla yaşıyorlar. Güvence olarak acaba Türkiye'de kalsak mı, kalmasak mı kaygısını taşıyorlar. Tüm bunları giderecek olan gerçekten insanlarımızın vicdanıyla hareket edip, gerçekleri görüp, birbiriyle kenetlenip Türkiye'nin birleştiği bir iktidarı gerçekleştirebilmektir. Bunun için CHP, Türkiye'nin birinci partisi. Kurultay ile bunu göstermiştir. Genel Başkanı ile, cumhurbaşkanı adayı ile göstermiştir. Adayımız belli, programımız belli, hedefimiz belli, örgütlerimiz birlikte hareket ediyor ve tek bir şey istiyoruz; milletin umudu bir şekilde iktidar ile yeşersin istiyoruz. CHP, bunu gerçekleştirecek. Bu kurultaydan sonra artık illetimizle kucaklaşmaya çıkacağız.

"Bizim için Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımızın aynı eşit haklara sahip olması gerekiyor"

Bizim için Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımızın aynı eşit haklara sahip olması gerekiyor. Hangi görüşe sahip olurlarsa olsun, hangi inanca sahip olurlarsa olsun, ekonomik olarak hangi sınıfta yaşıyorlarsa yaşasınlar Türkiye'de yaşamaktan gurur duyacakları bir ülke haline getireceğimiz bir programımız var. Çiftçilik mi yapıyorlar, özgürce yapacaklar, güvence altında olacaklar ve biz onların gerçekten başı dik çiftçilik yapmalarını, tarımla uğraşmalarını sağlayacağız. İşçiler mi? Sendikalı olacaklar. Öğrenciler mi? Yurtlarında rahatça okuyabilecekler, mezun oldukları zaman işe yerleşecekler. Kadınlar mı? Türkiye'de kadın olmanın keyfini yaşayacaklar. İnanç sahibi mi? Yaşadıkları hangi inançsa, yüreklerinde hangi inanç varsa özgürce onu Türkiye'de yaşayacaklar. Velhasıl şu; Türkiyeli olmak, Türkiye'de yaşamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın keyfini sürecekler. Uluslararası bir ziyarete mi gidecekler? Pasaportlarını çıkarttıkları zaman Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu gururla gösterecekler. O yüzden biz hazırız. Milletimiz hazır, sadece sandığı bekliyoruz."