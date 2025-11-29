Haberler

CHP Kurultayı'nda İktidar Hedefi vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, partinin hedeflerini ve iktidar yolundaki kararlılığını vurguladı. CHP'nin programının net olduğunu ve milletin umudunu yeniden yeşerteceklerini ifade etti.

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi (PM) Üyesi Engin Özkoç, "Adayımız belli, programımız belli, hedefimiz belli, örgütlerimiz birlikte hareket ediyor ve tek bir şey istiyoruz; milletin umudu bir şekilde iktidar ile yeşersin istiyoruz. CHP, bunu gerçekleştirecek. O yüzden biz hazırız. Milletimiz hazır, sadece sandığı bekliyoruz" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkoç, şunları söyledi:

"Bu kurultay gösteriyor ki CHP büyük bir kararlılıkla yoluna devam ediyor ve önündeki hedefi iktidar. Bugün Sayın Genel Başkanımızın çok açık bir şekilde ifade ettiği üzere bir kere daha söylüyorum; Türkiye'de yaşayan ancak kendi çocuklarının gözünün içine bakamayacak şekilde yoksulluk içinde olan tüm vatandaşlarımızı; okumuş, liyakat sahibi ama gelecekle ilgili umudu kalmayan gençlerimizin; yaşarken başı dik yaşamak isteyen kadınlarımızın, emeklilerimizin, herkesin umudu artık CHP'dir. Yaşadıklarımız gerçekten çok ciddi. İnsanlar kendilerini güvence altında görmüyorlar. Adalet duygusu bitmiş bir Türkiye'de yaşıyorlar. Yarın bizim başımıza ne gelir acaba korkusuyla yaşıyorlar. Güvence olarak acaba Türkiye'de kalsak mı, kalmasak mı kaygısını taşıyorlar. Tüm bunları giderecek olan gerçekten insanlarımızın vicdanıyla hareket edip, gerçekleri görüp, birbiriyle kenetlenip Türkiye'nin birleştiği bir iktidarı gerçekleştirebilmektir. Bunun için CHP, Türkiye'nin birinci partisi. Kurultay ile bunu göstermiştir. Genel Başkanı ile, cumhurbaşkanı adayı ile göstermiştir. Adayımız belli, programımız belli, hedefimiz belli, örgütlerimiz birlikte hareket ediyor ve tek bir şey istiyoruz; milletin umudu bir şekilde iktidar ile yeşersin istiyoruz. CHP, bunu gerçekleştirecek. Bu kurultaydan sonra artık illetimizle kucaklaşmaya çıkacağız.

"Bizim için Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımızın aynı eşit haklara sahip olması gerekiyor"

Bizim için Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımızın aynı eşit haklara sahip olması gerekiyor. Hangi görüşe sahip olurlarsa olsun, hangi inanca sahip olurlarsa olsun, ekonomik olarak hangi sınıfta yaşıyorlarsa yaşasınlar Türkiye'de yaşamaktan gurur duyacakları bir ülke haline getireceğimiz bir programımız var. Çiftçilik mi yapıyorlar, özgürce yapacaklar, güvence altında olacaklar ve biz onların gerçekten başı dik çiftçilik yapmalarını, tarımla uğraşmalarını sağlayacağız. İşçiler mi? Sendikalı olacaklar. Öğrenciler mi? Yurtlarında rahatça okuyabilecekler, mezun oldukları zaman işe yerleşecekler. Kadınlar mı? Türkiye'de kadın olmanın keyfini yaşayacaklar. İnanç sahibi mi? Yaşadıkları hangi inançsa, yüreklerinde hangi inanç varsa özgürce onu Türkiye'de yaşayacaklar. Velhasıl şu; Türkiyeli olmak, Türkiye'de yaşamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın keyfini sürecekler. Uluslararası bir ziyarete mi gidecekler? Pasaportlarını çıkarttıkları zaman Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu gururla gösterecekler. O yüzden biz hazırız. Milletimiz hazır, sadece sandığı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti

Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
title