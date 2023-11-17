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CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın da bulunduğu kaza

İZMİT'te cadde üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aralarında CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.