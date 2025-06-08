CHP Kayseri İl Başkanlığı Kurban Bayramı Programı Düzenledi

CHP Kayseri İl Başkanlığı Kurban Bayramı Programı Düzenledi
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CHP Kayseri İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. İl Başkan Yardımcısı Umut Yılmaz, adaletin toplumda sağlanması için mücadele edeceklerini belirtti.

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl binası önünde düzenlenen programda konuşan İl Başkan Yardımcısı Umut Yılmaz, dayanışma ve birlik içinde mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Yılmaz, "Biz adaleti toplumun tüm kılcal damarlarında üstün kılmak için çabalayacağız. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Bunu sağlamak için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından partililer birbirlerinin bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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