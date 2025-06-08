CHP Kayseri İl Başkanlığı Kurban Bayramı Programı Düzenledi

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl binası önünde düzenlenen programda konuşan İl Başkan Yardımcısı Umut Yılmaz, dayanışma ve birlik içinde mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Yılmaz, "Biz adaleti toplumun tüm kılcal damarlarında üstün kılmak için çabalayacağız. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Bunu sağlamak için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından partililer birbirlerinin bayramını tebrik etti.