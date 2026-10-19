CHP Kadın Kolları heyeti, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek verimli görüşme yaptı

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(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Gülsever, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kadın kolları MYK üyelerimizle birlikte Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Örgütümüzün birlik ve beraberliği, mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü değerlerinden aldığımız güçle, dayanışma ve ortak akılla mücadelemize devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA