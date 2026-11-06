CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, Afyonkarahisar'da 8 ölüme silah denetimi istedi

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(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Daha kaç insanımızın hayatını kaybetmesi gerekiyor? Artık söz değil, somut önlem zamanı. Ruhsatlı ve ruhsatsız silahların envanteri çıkarılmalı, ülke genelinde kapsamlı tespit ve denetim yapılmalıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bireysel silahlanmaya karşı kapsamlı mücadele çağrısında bulundu.

Gülsever, öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin de aralarında bulunduğu 8 vatandaşın hayatını kaybetmesinin derin acısını yaşadığını belirterek, "Devletin görevi, insanlar öldürüldükten sonra açıklama yapmak değil; insanların öldürülmesini önleyecek tedbirleri almaktır. Geride onları bekleyen sevdikleri, öğretmenlerinin sesini özleyecek çocuklar kaldı" ifadelerini kullandı.

İnsanların evinde, sokakta, işinde ve okulunda öldürülme korkusuyla yaşamasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Gülsever, hiç tanımadığı ve hiçbir husumeti bulunmayan insanları silahla hedef alan bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Silahlanmanın denetlenmesi gerektiğini belirten Gülsever, "Bu ülkede silahlar kimlerin elinde? Kaç ruhsatsız silah dolaşıyor? Silah edinme koşulları ne kadar denetleniyor? Daha kaç insanımızın hayatını kaybetmesi gerekiyor? Artık söz değil, somut önlem zamanı" dedi.

BİREYSEL SİLAHLANMAYA KARŞI BEŞ MADDELİK ÇAĞRI

Türkiye'de bireysel silahlanmaya karşı derhal kapsamlı bir mücadele başlatılması gerektiğini belirten Gülsever, şunları kaydetti:

"Ruhsatlı ve ruhsatsız silahların envanteri çıkarılmalı, ülke genelinde kapsamlı tespit ve denetim yapılmalıdır. Ruhsatsız silahlar derhal toplanmalı, silah kaçakçılığına karşı etkin mücadele yürütülmelidir. Silah ruhsatı verilme koşulları ağırlaştırılmalı, mevcut ruhsatlar düzenli ve etkin biçimde yeniden değerlendirilmelidir. Bireylerin silahlara erişimini azaltacak caydırıcı yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Şiddeti önlemeye yönelik sosyal, psikolojik ve toplumsal politikalar güçlendirilmelidir."

"DEVLETİN GÖREVİ ÖLÜMLERİ ÖNLEYECEK TEDBİRLERİ ALMAKTIR"

Can güvenliğini sağlamanın devletin temel sorumluluğu olduğunu vurgulayan Gülsever, "Bir ülkede çocuklar, kadınlar, öğretmenler, emekçiler ve sıradan yurttaşlar can güvenliğinden endişe ediyorsa burada ciddi bir kamu güvenliği sorunu vardır. Silahların gölgesinde değil, yaşam hakkının güvencesinde bir ülkede yaşamak istiyoruz. Şiddete, cezasızlığa ve denetimsiz silahlanmaya karşı susmayacağız. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA