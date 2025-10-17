Haberler

CHP İzmir İl Kongresi'nde Cağatay Güç Fenalaştı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde tek aday olan Çağatay Güç, konuşmasının sonunda tansiyon düşüklüğü nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşen 39'uncu CHP İzmir Olağan İl Kongresi, heyecanlı ve duygusal anlara sahne oldu. Kongrede il başkanlığına tek aday olarak çıkan Çağatay Güç, konuşmasının sonunda rahatsızlanarak yere düştü. Salonda kısa süreli panik yaşanırken, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası durumun ciddi olmadığı bildirildi. Parti yetkilileri, tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlanan Güç'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Çağatay Güç konuşmasında şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarım, değerli örgütümüzün onurlu üyeleri, İzmir'in direniş ve umut neferleri… Bugün burada, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. 102 yıllık geçmişimizde Türkiye'nin en köklü ve en cesur demokratik mücadele geleneğini taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları olarak, tarihsel sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Bir kez daha birlik ve kararlılıkla ayağa kalkıyor, ülkemizin geleceğine yön veriyoruz. 31 Mart'ta partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapan yurttaşlarımızın ortaya koyduğu irade, halkımızın bize duyduğu güvenin ve ülkemizin geleceğine dair sorumluluğunun en güçlü göstergesidir.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

İzmir, bu şehir yalnızca bir kent değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğu toprakların kalbidir. İzmir, Cumhuriyet'in ilk kurşunuyla başlayan direnişin sarsılmaz simgesidir. 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinde yaktığı özgürlük ateşi, bugün hala mücadelemizi aydınlatıyor. Hatırlayın! 102 yıl önce Cumhuriyeti kuran cesur yüreklerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi, halkın iradesinin güvencesi oldu. O gün bugüne kadar, en karanlık günlerimizde halkımızın umudu oldu. Bizler, o mirası devralanlar olarak bugün o umutla iktidara yürüyoruz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Ulu Önderimizin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözü, bugün bizlerin örgütlü mücadelesinin temel direğidir. Değerli dostlar, 19 Mart'ta sadece bir seçime değil, halkın iradesine, demokrasiye ve geleceğimize yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. O gün tarihimize altın harflerle kazınacak bir mücadele başlattık.

"Miting değil, onurlu bir bireyin eylemler zinciridir"

Cumhuriyet'in meşalesini taşıyan her bir yoldaşımız için ilham olacak, yıllarca hatırlanacak bu yürüyüş, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, Türkiye'nin dört bir yanında örgütlerimizin sahaya inmesiyle başladı. Bugün bu örgütlü mücadelemiz, Genel Başkanımızın da dediği gibi bir miting değil, onurlu bir bireyin eylemler zinciridir. ve biz bu yoldan dönmeyeceğiz; sonuç alana kadar onurla, inatla, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu akşam destek olduğunuz için, burada benim yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
