Haberler

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi Yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül'de yapılmasına ve ilgili işlemlere devam edilmesine karar verdi.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'na, 24 Eylül'de yapılacak CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılıp yapılamayacağını, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın adres değişikliği nedeniyle de Kongre'ye ilişkin iş ve işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilip edilmeyeceğini sordu.

Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilmesine karar verdi.

CHP yönetimi Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na dün başvurmuştu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul İl Kongresi delegelerinin imzalarıyla İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül Çarşamba günü yapılması için Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.