CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi Yapılacak

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'na, 24 Eylül'de yapılacak CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılıp yapılamayacağını, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın adres değişikliği nedeniyle de Kongre'ye ilişkin iş ve işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilip edilmeyeceğini sordu.

Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilmesine karar verdi.

CHP yönetimi Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na dün başvurmuştu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul İl Kongresi delegelerinin imzalarıyla İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül Çarşamba günü yapılması için Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.