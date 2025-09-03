Haberler

CHP'den kayyum kararına itiraz

CHP'den kayyum kararına itiraz
Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması kararına itiraz etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kongrenin iptal kararına itiraz yolu açıktır" demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin "tedbiren görevden uzaklaştırma" kararına itiraz etti. CHP Tüzel kişilik olarak karara ilişkin itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.

Haberler.com
