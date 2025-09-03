CHP'den kayyum kararına itiraz

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin "tedbiren görevden uzaklaştırma" kararına itiraz etti. CHP Tüzel kişilik olarak karara ilişkin itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.

