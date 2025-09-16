CHP İstanbul İl Yönetimi'nde Gürsel Tekin İddiaları Yanıtladı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, İl Kongresi düzenlemek için Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna başvurduğu iddialarını yalanlayarak, karar defterinin tasdiki dışında İlçe Seçim Kurulu'na herhangi bir başvuruda bulunmadıklarını söyledi.

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, kendisi ve ekip arkadaşları hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını belirterek, her gün bir yalanı düzeltmekten yorulduğunu ifade etti.

Göreve başladığı günden beri her türlü yargı kararına saygı duyacaklarını söylediklerini hatırlatan Tekin, "Bizim Sarıyer Seçim Kuruluna bir başvurumuz var. Maalesef ilk günden itibaren binayı aldığımızda karar defterini alamadık. Karar defteri konusunda başvurumuz var. Çeşitli kararlar da almışız, tasdik etmişiz. Onun dışında herhangi bir itirazımız ya da herhangi bir başvurumuz söz konusu değil." dedi.

Tekin, "Yapmayın, etmeyin, günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız? Bu ne rezilliktir yani. Gün içinde bir grup Ankara'da, bir grup İstanbul'da... Yeter yani biz de insanız, bizim de sabır sınırlarımız var. Böyle sürekli sizin yalanlarınızı düzeltmek zorunda değiliz." ifadesini kullandı.

Konulara ve kişilere nezaketle yaklaştıklarını dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim nezaketimizi, zarafetimizi zedelemeye kalkışmayın. Biz ilk gün bunların tamamını icra ile alabilirdik, bunu denemedik. Arkadaşlarımız ne kadar kötülük yaparsa yapsın, 'biz kötülüğe kötülükle gitmeyeceğiz' dedik. Şuraya baksanıza, üç tane adamız. Bu üçlü çok güçlü. Bu üçlüyle uğraşamazsınız çünkü arka planımızda gücümüzü Allah'tan ve sonra da Cumhuriyet Halk Partisinin 6 okundan alıyoruz. Bir an önce kusursuz, sorunsuz, meseleleri çözmek için görev almışız ama çıkan, açıklama yapıyor. Bunların tamamı yalandır yanlıştır. Bizim dilekçimiz de burada, bu dilekçe sonucu aldığımız karar defterimiz de burada. Bu karar defterimizi de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tasdik etmiştir."

Gürsel Tekin, "Sürekli soruyorsunuz, 'binanız orası mıdır burası mıdır?' Biz de Seçim Kuruluna başvurumuzu yaptık, 'Bizim binamız neresi?' Dediler ki 'Sizin binanız Sarıyer'. Zaten günü gününe burası resmi il binasıydı ama bu Sayın Genel Başkanımızın çalışmayacağı anlamına gelmez. Bu bina Sayın Genel Başkanın emrindedir. Sayın Genel Başkanımız da çalışma ofisi olarak kullanabilir. Biz minik odalarda sıkışmasını biliriz, hiçbir sorun yok. Bizim bir oda derdimiz yok. Biz siyaset yaptığımızda, il başkanı olduğumda minik minik odalarda çalışıyorduk. Sorun odaların büyüklüğü falan değil." diye konuştu.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesine ilişkin ise Tekin, "Partimizin bir an önce bu kararlardan kurtulup yoluna devam etmesini istiyoruz." görüşünü paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile uzlaşmak için canhıraş mücadele ettiğini aktaran Tekin, "Ama maalesef her gün görüyorum, azizin arkadaşları bize sık sık cevap vermeye çalışıyorlar. Sabrımızı, metanetimizi korumaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Tekin, CHP yöneticilerine yönelik sarf ettiği "Hakkımı helal etmiyorum" sözlerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla diyeceksiniz ne hakkınız var? Biz partinin emekçileriyiz. Bu üç emekçiye baktığınızda tertemiz. Siyasetle zenginleşmemiş, kirli işlere bulaşmamış, bir ekibin parçası olmamış, bir kliğin parçası olmamış, kongreler olurken delege tarafı olmamış insanlarız. Bizi, hele hele doğduğum büyüdüğüm Kadıköy Meydanı'nda bu insanları nasıl yuhalattınız? Bizim suçumuz günahımız bu iftiracıların arkadaşı olmamak mıdır?"