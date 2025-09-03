CHP İstanbul İl Yönetimi Mahkeme Kararıyla Görevden Alındı

Haber: Gülara SUBAŞI - İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından, genel merkez yönetimi partinin 81 il başkanını İstanbul'a çağırdı. İl başkanları yarın saat 11.00'de İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenecek basın toplantısına destek verecek. Mahkeme tarafından il yönetimine yapılan atamayı kabul etmeyeceklerini belirten CHP kurmayları, "Rutini bozmuyoruz. Hem mücadele edeceğiz, hem toplumun sorunlarını dile getireceğiz hem de bu ülkede yapılması gerekenlere ilişkin hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Bizi kendi gündemlerine boğmaya çalışıyorlar. Her tarafa yetecek kadromuz da gücümüz de var" diye konuştu.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, dün İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alındı. Çelik'in yerine eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ve partili dört kişi görevlendirildi. Kararın ardından Genel Başkan Özgür Özel, MYK'yı olağanüstü topladı.

81 il başkanı yarın ortak açıklama yapacak

Edinilen bilgiye göre, CHP'li 81 il başkanı, Genel Merkez yönetimi tarafından İstanbul'a çağrıldı. İl Başkanları yarın saat 11.00'de, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılacak basın açıklamasına destek verecek.

Kararı demokrasiye yapılan bir darbe olarak niteleyen CHP kurmayları, "Partinin sahibi üyelerdir. Yönetime getirilen kişinin yapması gereken partiyi bir an önce kurultaya götürmek. Ama anlaşılan planları bu değil. Buna karşılık biz delegeler olarak kurultay talebinde bulunacağız" dedi.

"Bu kararla bundan sonra yapılan seçimlerin hepsi bir mahkeme kararıyla iptal edilebilir hale geliyor"

Mahkeme kanalıyla YSK'nın görevine müdahale edildiğini vurgulayan kurmaylar, "Türkiye'de seçim hukukundan sorumlu kurum YSK. Burada YSK'ya da bir darbe var. Yeni bir hukuki sorunla karşılaşacağız. Çünkü YSK kurultaya onay vermiş, mahalle temsilcilikleri seçimleri başlamış. Şimdi mahkeme diyor ki 'Ben bunu iptal ettim.' Edemez ki. Onun karar mercii YSK. O zaman YSK niye var? Bu alınan karar, Türkiye'deki tüm seçimleri ve tüm seçilmişleri tehdit altına alıyor. Bundan sonra yapılan seçimlerin hepsi bir mahkeme kararıyla iptal edilebilir hale geliyor. Bu Türkiye açısından çok tehlikeli. 19 Mart nasıl halkın iradesine bir darbeyse bu da partililerin, üyelerin iradesine bir darbedir" diye konuştu.

"Sarayın kumpasına alet olanları partide tutmayız"

Mahkeme tarafından yönetime atanan Gürsel Tekin'in kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevkini ilişkin değerlendirmede bulunan kurmaylar, "Bu karar sarayın kumpasıdır. Sarayın kumpasına alet olanları partide tutmayız. Bu particilik değil" ifadelerini kullandı. Yönetime atanan diğer dört kurul üyesi hakkında herhangi bir sevk olmadığını belirten kurmaylar, "Gürsel Tekin, kayyumu kabul ettiğini ifade ettiği için onu sevk ettik. Kabul eden herkesi de edeceğiz. Ama diğer dört isimden böyle bir açıklama gelmediği için onlarla ilgili herhangi bir kararımız yok" dedi.

"Rutini bozmuyoruz. Her tarafa yetecek gücümüz var"

Kararın kuruluş haftasına ve bu haftada gerçekleşecek olan program çalıştayına gölge düşüremeyeceğini belirten kurmaylar, "Rutini bozmuyoruz. Hem mücadele edeceğiz hem toplumun sorunlarını dile getireceğiz hem de bu ülkede yapılması gerekenlere ilişkin hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Bizi kendi gündemlerine boğmaya çalışıyorlar. Her tarafa yetecek kadromuz da gücümüz de var" ifadelerini kullandı.