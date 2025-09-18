CHP İstanbul İl Yönetimi, İşten Çıkarmalardaki İddiaları Yalanladı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, 41 çalışanı işten çıkardıkları yönündeki iddiaları yalanlayarak, 7 çalışana psikolojik baskı altında olmalarından dolayı, kendilerini hazır hissedecekleri zamana kadar izin verdiklerini söyledi.

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgili kamuoyunun karşısına çıkmak istediklerini, akıllara gelebilecek her konuyla ilgili çok büyük çalışmaları olduğunu ancak sürekli yalanları düzeltmekten nefes alamadıklarını dile getirdi.

İl başkanlığında 41 çalışanın işine son verildiği iddialarına ilişkin Tekin, "Sürekli yalanları düzelt, sürekli iftiraları düzelt. Yalvarıyorum size, ne olursunuz yapmayın bunu. Biz 41 kişiyi işten çıkarmışız. Bir kere 41 çalışanımız hiç olmadı. Böyle bir şey mümkün değil. Kayıtlara baktık, 7 tane arkadaşımız var. Bu 7 arkadaşımızla ilgili de biz kendilerine, şu anda psikolojik baskı altında olduğu için, 'Ne zaman kendinizi rahat hissediyorsanız o zaman gelin' dedik." ifadesini kullandı.

Tekin, "Her sabah bir yalanı ve iftirayı düzeltmekten yorulduk ama bu iftiracılar, itirafçılar, itirafçıların dostları, arkadaşları yalan söylemekten, iftira atmaktan yorulmadılar. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bunların hepsi yalandır, doğru bir şey yoktur. 41 çalışanımız yok, 7 çalışanımız var. Hatta 2 tanesi benim il başkanı olduğum dönemden itibaren çalışanlardır. Onlar da bizim kişiliğimizi, karakterimizi çok iyi biliyorlar. Ne zaman kendilerini rahat hissediyorlarsa o zaman gelsin işe başlasınlar. Biz kurul olarak arkadaşlarımıza izin vermişiz." diye konuştu.