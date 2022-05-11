CHP İstanbul İl Başkanlığından 'İçimdeki Kırk Kadın' paneli

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçen yıl çekilme kararı alınan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulamaya başlanması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, 11 Mayıs 2011'de imzalanan ve 20 Mart 2021'de çekilme kararı alınan İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde "İçimdeki Kırk Kadın" başlıklı panel düzenledi.

Kaftancıoğlu, panelin açılış konuşmasında, güçsüz kadın değil, güçsüzleştirilen kadın olduğunu söyledi.

İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini, yeniden uygulanmaya başlanması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Kaftancıoğlu, söz konusu sözleşmenin kadınların birleşmesine vesile olduğunu anlattı.

Kaftancıoğlu, "İstanbul Sözleşmesi'ni sadece geri getirmek değil, uygulanmasını sağlamak için mücadelemizi büyüteceğiz ve bunu da hayata geçireceğiz." dedi.

"İBB olarak bu direncin arkasında olduğumuzu belirtmek isterim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanma aşamasında çalışmalar yaptığını ve imza töreni organizasyonunu düzenleyen kişi olduğunu dile getirdi.

Kadın konusunun politikalar üstü olması gerekirken politikaya alet edildiğini ve kazanımlardan geri adım atıldığını savunan Arslan, "Biz yine direne direne haklarımızı alacağız. Bu direnme meselesinde tabii ki siyasi karar çok önemli, o nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu direncin arkasında olduğumuzu, tüm gücümüzle gerekli desteği vereceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve yazarlar Zeynep Aliye ile Ayşen Şahin de panelde konuşma yaptı.