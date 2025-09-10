CHP İstanbul İl Başkanlığı Bahçelievler'e Taşındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, partisinin İstanbul İl Başkanlığının Sarıyer'deki binada değil, Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında hizmet vereceğini belirterek, bu konuda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması üzerine partinin Sarıyer'deki il binası önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

CHP'nin, İstanbul İl Başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında hizmet vereceği, Sarıyer'deki il binasının ise Genel Başkanlık Çalışma Ofisi olarak kullanılacağı yönündeki açıklaması üzerine sabah saatlerinde bir grup milletvekili buraya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, binada çok sayıda genel başkan yardımcısı, milletvekili ve Parti Meclisi üyesi olduğunu ve CHP Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'nde süreci devam ettirdiklerini dile getirdi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun parti genel merkezlerine açıkça verdiği bir yetki olmasına rağmen binaya giriş ve çıkışların kapatıldığını belirten Özçağdaş, "Buraya düne kadar partimizin üst yöneticileri, Parti Meclisi üyeleri dahi giremediler. Bugün itibarıyla hala ilçe başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız giremiyorlar." dedi.

Özçağdaş, siyasi parti binalarının tüm yurttaşlara açık yerler olduğunu ancak CHP olarak böyle bir imkandan mahrum bırakıldıklarını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül ile dün görüşüldüğünü de aktaran Özçağdaş, polisin güvenlik önleminin sürdüğü Sarıyer'deki binanın derhal açılması gerektiğini ifade etti.

Özçağdaş'a, basın açıklamasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti.

Gürsel Tekin'in açıklaması

Öte yandan mahkemenin CHP İstanbul İl Yönetiminde görevlendirdiği Gürsel Tekin, Sarıyer'deki parti binasına girişinde, bu saatten sonra basınla paylaşabileceği hiçbir bilgi olmadığını, sadece söz verdiği için buraya geldiğini söyledi.

Tekin, "Çok iyi, çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Biraz önce ölüm haberini aldım, şimdi oraya gideceğim. Sizden ricam şu. Bugünden itibaren biz işimize, gücümüze bakacağız, Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından binaya giren Tekin, kısa bir süre içerde kaldıktan sonra ayrıldı.