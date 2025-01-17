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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasına Tepki
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nun İstanbul'da toplanacağını ve Akpolat'a yönelik yapılan haksızlıklarla mücadele edeceklerini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanacağını bildirdi.

Çelik, elebaşılığını Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Akpolat'ın, haksız, hukuksuz gerekçelerle kumpasla tutuklandığını savunan Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu haksızlık, hukuksuzluk, siyasi kumpas karşısında hem hukuki olarak hem siyasi olarak en üst seviyede mücadelemizi gerçekleştireceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile partinin üst yöneticilerinin sabahın erken saatlerinden itibaren belediyede olduğunu aktaran Çelik, "Genel Başkanımız bütün programlarını iptal etti, partimizin bütün kurullarını İstanbul'a davet etti. Bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda, partimizin Merkez Yürütme Kurulu İstanbul'da toplanacak. Biz de İstanbul İl Başkanlığı olarak partimizin bütün kurullarıyla bugün içerisinde toplantılarımızı gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.

Çelik, Akpolat'ın tutukluluğuna itiraz ettiklerini belirterek, "Bir an önce Beşiktaş Belediye Başkanımız görevinin başına dönmelidir. Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde Beşiktaş Belediye Başkanımızın göreve dönmesini bekliyoruz. Başkanımız dönene kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partili olan meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecektir. Seçilen vekil ve tüm meclis üyelerimizle, bürokratlarla belediye hizmetleri kesintisiz biçimde Beşiktaş'ta devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin sadece Beşiktaş değil, İstanbul'daki ve bazı illerdeki belediyeler ile kamu kurumlarından da ihale aldığını aktaran Çelik, bu ihalelerin de incelenip incelenmediğinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan CHP'li bir grup, belediye önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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