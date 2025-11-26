CHP Heyeti, Saffet Arıkan'ı Kabri Başında Andı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve beraberindeki heyet, Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan Saffet Arıkan'ı, vefatının yıl dönümünde Eyüp'teki kabri başında andı.

Özçağdaş ve beraberindeki heyet, Cumhuriyetin ilk yıllarında Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini üstlenen ve 26 Kasım 1947'de hayatını kaybeden Saffet Arıkan'ı, vefat yıl dönümünde anmak üzere Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabrine geldi.

Arıkan'ın kabrine çelenk bırakan CHP'li heyet, saygı duruşunda bulundu.

Burada konuşan Özçağdaş, Arıkan'ın hem asker hem diplomat hem de bakan olarak Cumhuriyet tarihinin kritik dönemlerinde önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Arıkan'ın her gerektiğinde ve dönüm noktasında diplomat olarak bu ülkeye hizmeti olduğunu kaydeden Özçağdaş, "Önce Kurtuluş Savaşı'nda Moskova'da, Moskova Anlaşması imzalanana kadar ateşemiliterlik görevi, Moskova Anlaşması'yla birlikte Türkiye'ye sağlanacak silah tedarikleri için Almanya'da yürüttüğü çalışmalar var." dedi.

Özçağdaş, bir görev adamı olarak Arıkan'ın, devlet adamlarında çokça aranan ölçülülük, planlı ve programlı çalışma, liyakat, uzmanlığa önem verme gibi özeliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Görev yaptığı dönemde Arıkan'ın büyük bir devrimci ruhla hareket ettiğini kaydeden Özçağdaş, "Çünkü kendisi aynı zamanda 1923'te kurulmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucularının arasında ismi olan ve 1925-1931 arasında genel sekreterliğini yürüten, dolayısıyla gerçek bir Atatürkçü, gerçek bir cumhuriyetçiydi. Milli Eğitim Bakanlığı, çok sayıda yeni işin yapıldığı bir dönem oldu." diye konuştu.

Özçağdaş, Arıkan'ın bakanlık yaptığı dönemde çok kıymetli işler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ankara Tıp Fakültesinin açılması onun dönemindedir, Mülkiye'nin Ankara'ya taşınması ve siyasal bilgiler okulu olarak Türkiye'nin gözde kurumlarından birisi olması onun dönemindedir. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin kurulması onun dönemidir. Konservatuvarın güçlenmesi, kurulması onun dönemindedir. Sadece batılı sanatların değil aynı zamanda ülkemize dair sanatların, hat sanatları da dahil olmak üzere güçlendirilmesi onun dönemindedir. Türkiye'deki sanatçıların resimlerinin ve sanat eserlerinin devlet kurumları tarafından satın alınması, sanatın ve sanatçının desteklenmesi ve aynı zamanda o sanat eserlerinin gelecek kuşaklara devlet kurumlarında korunarak emanet edilmesi Saffet Arıkan döneminde başlamıştır. Belleten dergisinin kurulması, tarihi işlerinin yapılması Saffet Arıkan döneminde olmuştur."

Arıkan'ın 1928'deki harf devrimi döneminde, Dil Tetkik Cemiyeti içinde bulunduğunu aktaran Özçağdaş, "Dolayısıyla merhum Saffet Arıkan Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, kültür insanı, asker, diplomat, eğitimci olarak bu ülkeye ne hizmet verilmesi gerekiyorsa bihakkın o görevi yerine getirmiştir. Bizim görevimiz Cumhuriyeti var eden bu büyük değerleri küçük ama büyük anlamı olan anmalarla ülkemizin gündemine yeniden getirmektir." ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, Saffet Arıkan'la birlikte başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet İnönü, Mustafa Necati ve o dönemde emeği geçen devlet adamlarıyla, bürokratları rahmet ve özlemle andığını dile getirdi.

Anma programı, Arıkan'a dua edilmesinin ardından fotoğraf çekimiyle son buldu.