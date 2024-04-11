HABER: OGÜN AKKAYA / KAMERA: ONUR BİNGÖL

CHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mhp'yi ziyaret etti. Partiler arası bayramlaşmanın bir gelenek haline geldiğini ve sürdürülmesinin vatandaşlar tarafından da takip edildiğini söyleyen Mhp'li Karakaya, "Normal zamanlarda da bu ziyaret yapılabilmeli. Geçmişte örnekleri var ama en azından yılda iki defa bayramlaşma vesilesiyle karşılıklı ziyaretler vatandaşımız açısından da ilgiyle izleniyor. Bu tür bayramlaşmalar vatandaşın hoşuna gidiyor" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ise "Demokrasinin olmazsa olmaz kuralı, siyasi iletişim araçlarının, kanallarının açık olması. Biz de çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir başkanlığındaki CHP heyeti, Mhp'yi ziyaret etti. CHP'yi MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve MYK Üyesi Özgür Bayraktar'dan oluşan MHP heyeti ağırladı.

"SİZİN YERİNİZ AYRIDIR"

Demir, "Bu bayramın başta deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına vesile olmasını diliyoruz. Dileğimiz ve duamız Filistin'deki insanlık zulmünün durdurulması, öncelikle insani yardım koridorunun açılması ve daha sonda bu kan ve zulümün kalıcı olarak durması" dedi.

"İnsanlığın huzura ihtiyacı var" ifadelerini kullanan Karakaya, "Bayramlar bu anlamda bu tür zulümlerin bitmesine vesile olur. Temennilerinize aynen katılıyoruz" dedi. Volkan Demir ile tanışmalarının eskiye dayandığını söyleyen Karakaya, "Doçentlik jürisinde de yer aldım. Çok çalışkan, gayretli bir arkadaşımız. Bugün de siyasette partimizde ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim" diye konuştu. Demir ise Karakaya'ya "Ben de çok memnun oldum hocam. Hem partiler arası bu iletişimi açık tuttuğumuz hem de muhatap olarak sizinle burada görüştüğüm için çok mutluyum. Sizin yeriniz ayrıdır" ifadelerini kullandı.

"TEK KIRMIZI ÇİZGİ ANAYASA'NIN İLK ÜÇ MADDESİNİN KORUNMASI"

Demokrasinin en önemli kurumlarının siyasi partiler olduğunu söyleyen Karakaya, "İnsanlar siyasetten ve partilerden uzak tutulmaya çalışılmış. Oysa sorunların çözüm yeri siyasi partilerdir. Bu anlamda bakınca genelde uzak durulur partilere. Halbuki insanların ilgi duymaları gereken alanlar. Sizin de CHP'de böyle bir göreve gelmiş olmanız, siyasete atılmış olmanız bu anlamda beni memnun etti" diye konuştu. Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin değerleri etrafında toplanan ve o değerlere saygı duyan insanların özellikle küresel alandaki oynanan oyunları dikkate aldığımızda hangi partilerde olursa olsun olmasında gerçekten fayda var. Burada tek bir hedef, tek kırmızı çizgi Anayasa'mızın ilk üç maddesinde dercedilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin felsefesinin korunması. Bunun dışındaki şeyler ayrı siyasi politikalardır, bakış açılarıdır. Tüm partilerin aynı olması mümkün değil, olmaması da lazım. Farklı bakış açılarının ortaya konulması lazım. Bu temelden hareket ederek mutlaka tüm partilerden özellikle de temel değerleri savunan insanların artmasında, çoğalmasında fayda var. İnşallah güzel olacak. Partiler arası bayramlaşmayı, siyasi partiler 20 yılı aşkın süredir devam ettiriyor. Bu geleneklerin de sürdürülmeye çalışılması güzel diye düşünüyorum."

Demir ise "Demokrasinin olmazsa olmaz kuralı, siyasi iletişim araçlarının, kanallarının açık olması. Biz de çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"PARTİ BAYRAMLAŞMALARI VATANDAŞLARIN HOŞUNA GİDİYOR"

Karakaya, "Normal zamanlarda da bu ziyaretler yapılmalı. Çok önemli konular, siyasi gündem söz konusu olduğunda yapılabiliyor. Geçmişte örnekleri var ama en azından yılda iki defa bayramlaşma vesilesiyle bu tür karşılıklı ziyaretler vatandaşımız açısından da ilgiyle izleniyor. Bu tür bayramlaşmalar vatandaşın da hoşuna gidiyor" dedi.

"HEPSİ KİLO YAPIYOR"

Çay ve yiyecek ikramlarına ilişkin esprili anların da yaşandığı MHP ve CHP heyetlerinin bayramlaşmasında Karakaya, Demir'e "Çay alıyorsunuz ama bir şey yemiyorsunuz" dedi. Demir'in "Hepsi kilo yapıyor" demesi gülüşmelere neden oldu.