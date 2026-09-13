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CHP heyeti Köln’de parti örgütüyle bir araya geldi

CHP heyeti Köln’de parti örgütüyle bir araya geldi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Almanya programı kapsamında İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Almanya Federasyonu'nu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Dinçer, "Almanya'da birliklerimizle el ele, aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Almanya programı kapsamında İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Almanya Federasyonu'nu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Dinçer, "Almanya'da birliklerimizle el ele, aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Almanya'nın Köln kentindeki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dinçer, yarın gerçekleştirecekleri buluşma öncesinde hazırlıkları gözden geçirdiklerini belirtti.

Dinçer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da birliklerimizle el ele, aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

Almanya çalışma programımız kapsamında, İstanbul Milletvekilimiz Yüksel Mansur Kılınç ile birlikte CHP Almanya Federasyonumuzu ziyaret ederek, partili yol arkadaşlarımızla bir araya geldik.

Yarın gerçekleştireceğimiz buluşma öncesinde hazırlıklarımızı birlikte gözden geçirdik.

Partimizin içerisinden geçtiği siyasi sürece dair ve önümüzdeki dönemde Almanya'da yürüteceğimiz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk."

Kaynak: ANKA
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