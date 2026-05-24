CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep

CHP heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Murat Emir, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde CHP'nin Genel Başkanı'nın Özgür Özel olduğu açıkla görünmektedir. Yargıtay bu hukuki saçmalığa el koyana kadar sayın bakandan polis gücü kullanılarak girilmemesini arz ettik" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililer arasında gerginlik yaşanıyor. Kararla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mahkeme kararı uygulansın" çağrısı ve Ankara Valiliği'nin emniyete verdiği "tahliye" talimatı sonrası polisler genel merkezin boşaltılması için harekete geçti. 

CHP HEYETİ İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Polis hareketliliğinin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti genel merkezinde kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından CHP'li heyet yaşananlarla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

"SAYIN BAKAN'A 2 HUSUSU İLETTİK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Emir, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Emir, tüm siyasi partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olduğunu, şu an Yargıtay'ın sitesinde CHP'nin Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in göründüğünü, Yargıtay'ın bu duruma el koyana kadar Bakan Çiftçi'den polis gücü kullanarak CHP Genel Merkezi'ne girilmemesini arz ettiklerini belirtti.

Emir'in açıklamaları şöyle:

"Sayın Bakanı makamında ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Verimli bir görüşme oldu. İki hususu belirtti. Birinci, icra talebinin usule aykırı olarak Genel Merkezi'mize yapılmış olmasıdır. Önce usulü işlemler tamamlanır, ihtiyaç duyulursa icra memuru gelebilir. Bizim avukatlarımızın dosyayı incelemelerine bile izin verilmedi.

Diğer bir konu ise, aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir başvurumuz olduğunu ilettik, Başsavcılığın şu anda sitesinde de Genel Başkan'ın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir.

"POLİSİN GENEL MERKEZE GÜÇ KULLANARAK GİRMEMESİNİ TALEP ETTİK"

Mahkeme 38'inci Olağan Kurultayı'nı tedbiren yok sayarak esas kararın öne geçmiştir. Tedbir kararı olmaktan çıktığı için de yok hükmündedir. Milletimizin geldiği seviye asla bir siyasi parti genel merkezine polisle, copla, gazla girilmesine uygun değildir. Demokrasi için büyük bedeller ödedik. Bu karar bir an için doğru kabul edilip işleme konarsa Türkiye'de çok partili rejim mümkün olmayacaktır. Ateşle oynanmakta. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığa el koyana kadar sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerinin genel merkezine güç kullanarak girmemesini talep ettik. Daha soğukkanlı ve itidalli olacağımız günlerden ve saatlerden geçiyoruz."

POLİS MÜDAHALESİ BAŞLADI

Emir'in açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'nin önünde arbede çıktı. İçeri girmeye çalışan polis ekipleri, engel olmaya çalışanlara biber gazı sıktı.

