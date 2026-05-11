Haberler

CHP Grup Başkanvekili Emir, "Afyon'un İradesine Sahip Çıkıyoruz" programına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Afyonkarahisar'da düzenlenen programda parti içi eleştirilerde bulunarak, Afyonkarahisar Belediyesi'ni kazanmanın önemine vurgu yaptı. Emir, Burcu Köksal'ın kazanmadığını belirterek, partilileri birlik olmaya çağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Afyon'un İradesine Sahip Çıkıyoruz" programına katıldı.

Emir, Afyonkarahisar Belediye binası önünde, partisinin il başkanlığınca düzenlenen programda, Afyonkarahisar Belediyesi'ni Burcu Köksal'ın kazanmadığını söyledi.

Kerametin onda olmadığını kaydeden Emir, "Keramet sizde CHP'de, Gazi'nin partisinde. Eğer kendine güvenen birisi varsa bağımsız girer, tek başına girer, adıyla girer, seçilir. O zaman istediği yere gider. Ama altı okla seçileceksin, CHP'den seçileceksin, herkesin oyunu alacaksın, sonra gideceksin. Bunu kabul etmiyoruz, bunun adı dönekliktir, kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar sokaklarında olduklarını dile getiren Emir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar isyan ediyor. 'Biz CHP'liyiz, CHP'ye oy verdik.' diyor. Peki bundan sonra Afyonkarahisar sokaklarında nasıl dolaşacak Burcu Köksal? Ne diyecek? Nasıl anlatacak? Bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Birçok belediye başkanının iline, ilçesine gidilmemişken, Genel Başkan Özgür Özel, Afyonkarahisar'a üç kez geldi, üç kez miting yaptı. Kendisine kimse bahane aramasın, açıkça söylesin, 'Korktum, sıkıştırıldım, açığım vardı, gitmek zorunda kaldım.' desin. Başka bir bahaneye tahammülümüz yok, kabul etmiyoruz. Biz dimdik ayaktayız. Bütün gücümüzle ayaktayız. Çürük elmalar ayıklanabilir, yanlışlar gidebilir, açığı olanlar korkabilir ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz."

Programda, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
UEFA turnuvalarında final maçlarının hakemleri açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği dev finalde onun sözü geçecek
Bilal Erdoğan: Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi

"Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi"
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı