CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarlarının TBMM Dikmen Kapısı önünde karşı karşıya gelmesi ve sloganlı protestoların arbedeye dönüşmesi üzerine TBMM Başkanlığı olağanüstü önlem aldı.

Müzakerelerin sürdüğü ve 6 bin ziyaretçinin içeri girmek için beklediği kriz anında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş resmi kararı tebliğ etti.

"CİDDİ GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTU"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis iç tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak, kapılarda biriken kalabalığın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. CHP Grubuna gönderilen resmi yazıda, meclis yerleşkesinin güvenliğini korumak adına ziyaretçi yasağı getirildiği açıklandı.

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