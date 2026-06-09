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CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

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CHP'deki 'çift başlı' grup toplantısı restleşmesinin TBMM kapılarında arbedeye dönüşmesi üzerine Meclis Başkanlığı resmen devreye girdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaşanan "ciddi güvenlik riski" nedeniyle bugün yapılacak CHP Grup Toplantısı'na dışarıdan hiçbir ziyaretçinin alınmayacağını açıkladı.

  • CHP grubunun 9 Haziran 2026'daki grup toplantısına TBMM Başkanlığı tarafından ziyaretçi yasağı getirildi.
  • Yasak, TBMM Dikmen Kapısı önünde Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları arasında çıkan arbede sonrası güvenlik riski gerekçesiyle alındı.
  • Toplantıya yalnızca milletvekilleri ve parti kurmayları katılabilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarlarının TBMM Dikmen Kapısı önünde karşı karşıya gelmesi ve sloganlı protestoların arbedeye dönüşmesi üzerine TBMM Başkanlığı olağanüstü önlem aldı.

Müzakerelerin sürdüğü ve 6 bin ziyaretçinin içeri girmek için beklediği kriz anında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş resmi kararı tebliğ etti.

"CİDDİ GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTU"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis iç tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak, kapılarda biriken kalabalığın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. CHP Grubuna gönderilen resmi yazıda, meclis yerleşkesinin güvenliğini korumak adına ziyaretçi yasağı getirildiği açıklandı.

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Kurtulmuş, aldığı kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 09.06.2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkûr hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."

SADECE MİLLETVEKİLLERİ SALONDA OLACAK

Bu karar, iki liderin de Meclis salonunda yapmayı planladığı "gövde gösterisi" stratejisini tamamen altüst etti. Kılıçdaroğlu cephesinin salona sokmayı planladığı binlerce destekçi ve Özel cephesinin sabahın erken saatlerinde kapıya yığdığı kalabalık Meclis kampüsüne alınmayacak.

Ziyaretçi yasağının ardından, saat 13.30'daki toplantıda salonda sadece milletvekilleri ve parti kurmayları yer alabilecek. Gözler şimdi, kapıların kilitlendiği Meclis'te liderlerin atacağı bir sonraki adıma çevrildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Terör ari toplantı olur mu ya? Toplantılarında iptal edin

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