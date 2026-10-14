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CHP Grubu Halk TV'ye kayyım atanmasını izleyecek, zarar veren adımlara karşı duracak

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CHP Grubu Halk TV'ye kayyım atanmasını izleyecek, zarar veren adımlara karşı duracak
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CHP Grup Başkanı Öztrak, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin partisinin TBMM Grubu açıklamasını paylaştı. Açıklamada, operasyonun muhalif medyaya baskının yeni halkası olduğu, sürecin izleneceği ve haber alma özgürlüğüne zarar verecek adımların karşısında durulacağı belirtildi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Türkiye'nin ihtiyacı güven veren bir hukuk düzeni, şeffaflık ve demokratik kurumların güçlendirilmesidir. Hak, hukuk ve adalet mücadelesi çerçevesinde Halk TV sürecini dikkatle ve yakından izleyecek; halkın haber alma özgürlüğüne ve medya çalışanlarının haklarına zarar verecek her türlü adımın karşısında duracağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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