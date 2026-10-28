CHP Genel Merkezi'nde 29 Ekim afişi, 'siyasi ahlak kanunu' pankartının yerine asıldı

CHP Genel Merkezi'nde 29 Ekim afişi, 'siyasi ahlak kanunu' pankartının yerine asıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Merkezi'ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet' sloganlı ve Atatürk fotoğraflı dev afiş asıldı. Dış cephedeki 'Arınma için önce siyasi ahlak kanunu' pankartı kaldırıldı, yerine bu afiş yerleştirildi.
(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'ne, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, üzerinde "Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet" sloganı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı dev afiş asıldı.
CHP Genel Merkezi'nin dış cephesindeki "Arınma için önce siyasi ahlak kanunu" pankartı kaldırıldı.
Yerine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları kapsamında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafı ile "Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet" sloganının bulunduğu dev afiş asıldı.
Kaynak: ANKA