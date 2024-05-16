CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Büyükelçisi ile Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile görüştü. Özel, Erkhov'u CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı. Özel'e, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.