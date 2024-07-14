(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üniversiteden mezun olan kızı İpek Özel'in İstanbul'da düzenlenen diploma törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızı İpek Özel, üniversiteden mezun oldu. Kızının İstanbul'da düzenlenen mezuniyet törenine katılan Özgür Özel ve eşi Didem Özel'e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti. Özel, kızının mezuniyet töreninden fotoğrafları resmi X hesabından paylaştı. Özel, fotoğraflara şu notu düştü:

"Biricik kızım İpek, bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. İpek'e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum."