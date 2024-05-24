CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülsin Onay ve Erkin Onay ile Konser Akşamı'na katıldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gülsin Onay ve Erkin Onay ile Konser Akşamı" programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Gülsin Onay ve Erkin Onay ile Konser Akşamı için Bilkent Üniversitesi Konser Salonu'na gitti.

Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da eşlik etti.