Özgür Özel: Yarın Bu Kara Düzene Karşı 85. Eylemimizde Bağcılar'da Buluşuyoruz

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Bağcılar'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 19.30'da Bağcılar Meydanında miting düzenleyecek. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekli eziliyorsa, yarın işçi susturulur. İşçi susturulursa, çiftçi de esnaf da susturulur. Kimse bu kara düzenden tek başına kurtulamaz. Birleşeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız! Yarın bu kara düzene karşı 85. eylemimizde Bağcılar'da buluşuyoruz." ifadesini kullandı.