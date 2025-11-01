Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen karara ilişkin, "Vatandaşın, hepimizin içini serinleten, adaletin yerine geldiğini söyleyen noktalar da var, 'Bu iş nasıl oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen karara ilişkin, "Vatandaşın, hepimizin içini serinleten, adaletin yerine geldiğini söyleyen noktalar da var, 'Bu iş nasıl oldu?' denilen haksızlıklar da var." dedi.

Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, yaklaşık 7 saatte 15 kişiyi ziyaret etme imkanı bulduğunu, İmamoğlu'nun yanı sıra Osman Kavala, Can Atalay, Merdan Yanardağ, Hakan Bahçetepe gibi isimlerle de görüşmeler yaptığını bildirdi.

"Casusluk" soruşturması kapsamında kayyum atanan TELE1'in Türkiye'de gerçek anlamda muhalefet yapan bir televizyon kanalı olduğunu ifade eden Özel, "Mesele fevkalade önümüzdeki seçime yönelik, muhalefetin sesini kısmaya yönelik, TELE1'in sesini kısmaya yönelik bir meseledir." şeklinde konuştu.

Özel, görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanma gerekçesinin ortadan kalktığını ve Bahçetepe'nin cezaevinden çıkıp görevinin başına döneceğine inandığını söyledi.

İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasına ilişkin Özel, şunları kaydetti:

"Buradan bir kez daha Silivri'de haksız yere ve siyasi sebeplerle tutulan anketi de söyleyeyim. İnanmayan kendi ölçtürsün, o anketi bana getirsinler, onu da söyleyelim. Bu hafta ölçtürdük. Yolsuzluk dosyasında konuyu siyasi bulanlar yüzde 65'ti, terör dosyamızda yüzde 76'ydı, casusluk dosyasına inanmayanlar ise yüzde 80 çıktı. Bu konuyla ilgili çok detaylı ve çok kapsamlı şekilde önümüzdeki hafta içinde arkadaşlarımız bir kez daha hukuki değerlendirmeleri yapacaklar. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza casus diyenlerin yarın aynı uygulamalarını ispat edeceğimiz kendi partililerini casusluk suçlamasından nasıl kurtaracaklar? Otursunlar bir onu düşünsünler."

CHP Genel Başkanı Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'yi CHP'nin yönettiği dönemi "İstanbul'un fetret devri" olarak tanımlamasına ilişkin soru üzerine Özel, "İstanbul'un hangi devirde, kimin tarafından yönetileceğine ülkenin Cumhurbaşkanı, son seçimlerini kaybetmiş bir partinin genel başkanı karar vermez, İstanbullular karar verir. Kazanacaksan İstanbul'u, ana kademeyle, gençlik kollarıyla ve kadın kollarıyla sıkı çalışıp kazanacaksın, ben öyle yaptım. Doğru adaylar belirleyeceksin, ben öyle yaptım. Adayının arkasında duracaksın, ben öyle yaptım. İstanbul'u biz kazandık." dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen karara ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "Kartalkaya'daki bu büyük sorumsuzlukla ilgili verilen cezalarda vatandaşın, hepimizin içini serinleten, adaletin yerine geldiğini söyleyen noktalar da var, 'Bu iş nasıl oldu?' denilen haksızlıklar da var." dedi.

Özel, "Olayda esas ve tek sorumluluğun Turizm Bakanlığında olduğunu, Bolu Belediyesinin resmi sorumlular arasında olmadığını" iddia etti.

Gebze'de çöken binaya ilişkin Özel, "Yakından takip ediyoruz. Dün 16 bina, 27 iş yeri boşaltıldı. 10 metre dibinde bir metro inşaatı var. Bu konuda daha önce yapılmış uyarılar olmasına rağmen 7 katlı Aslan Apartmanı çöktü ve 4 kişi hayatını kaybetti. Diğer binalardan şimdi çatırdama sesleri geliyor." açıklamasını yaptı.

Özel, Silivri'nin kurtuluş gününü kutlayarak, sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Su dolu çukura bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.