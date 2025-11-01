CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen karara ilişkin, "Vatandaşın, hepimizin içini serinleten, adaletin yerine geldiğini söyleyen noktalar da var, 'Bu iş nasıl oldu?' denilen haksızlıklar da var." dedi.

Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, yaklaşık 7 saatte 15 kişiyi ziyaret etme imkanı bulduğunu, İmamoğlu'nun yanı sıra Osman Kavala, Can Atalay, Merdan Yanardağ, Hakan Bahçetepe gibi isimlerle de görüşmeler yaptığını bildirdi.

"Casusluk" soruşturması kapsamında kayyum atanan TELE1'in Türkiye'de gerçek anlamda muhalefet yapan bir televizyon kanalı olduğunu ifade eden Özel, "Mesele fevkalade önümüzdeki seçime yönelik, muhalefetin sesini kısmaya yönelik, TELE1'in sesini kısmaya yönelik bir meseledir." şeklinde konuştu.

Özel, görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanma gerekçesinin ortadan kalktığını ve Bahçetepe'nin cezaevinden çıkıp görevinin başına döneceğine inandığını söyledi.

İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasına ilişkin Özel, şunları kaydetti:

"Buradan bir kez daha Silivri'de haksız yere ve siyasi sebeplerle tutulan anketi de söyleyeyim. İnanmayan kendi ölçtürsün, o anketi bana getirsinler, onu da söyleyelim. Bu hafta ölçtürdük. Yolsuzluk dosyasında konuyu siyasi bulanlar yüzde 65'ti, terör dosyamızda yüzde 76'ydı, casusluk dosyasına inanmayanlar ise yüzde 80 çıktı. Bu konuyla ilgili çok detaylı ve çok kapsamlı şekilde önümüzdeki hafta içinde arkadaşlarımız bir kez daha hukuki değerlendirmeleri yapacaklar. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza casus diyenlerin yarın aynı uygulamalarını ispat edeceğimiz kendi partililerini casusluk suçlamasından nasıl kurtaracaklar? Otursunlar bir onu düşünsünler."

CHP Genel Başkanı Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'yi CHP'nin yönettiği dönemi "İstanbul'un fetret devri" olarak tanımlamasına ilişkin soru üzerine Özel, "İstanbul'un hangi devirde, kimin tarafından yönetileceğine ülkenin Cumhurbaşkanı, son seçimlerini kaybetmiş bir partinin genel başkanı karar vermez, İstanbullular karar verir. Kazanacaksan İstanbul'u, ana kademeyle, gençlik kollarıyla ve kadın kollarıyla sıkı çalışıp kazanacaksın, ben öyle yaptım. Doğru adaylar belirleyeceksin, ben öyle yaptım. Adayının arkasında duracaksın, ben öyle yaptım. İstanbul'u biz kazandık." dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen karara ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "Kartalkaya'daki bu büyük sorumsuzlukla ilgili verilen cezalarda vatandaşın, hepimizin içini serinleten, adaletin yerine geldiğini söyleyen noktalar da var, 'Bu iş nasıl oldu?' denilen haksızlıklar da var." dedi.

Özel, "Olayda esas ve tek sorumluluğun Turizm Bakanlığında olduğunu, Bolu Belediyesinin resmi sorumlular arasında olmadığını" iddia etti.

Gebze'de çöken binaya ilişkin Özel, "Yakından takip ediyoruz. Dün 16 bina, 27 iş yeri boşaltıldı. 10 metre dibinde bir metro inşaatı var. Bu konuda daha önce yapılmış uyarılar olmasına rağmen 7 katlı Aslan Apartmanı çöktü ve 4 kişi hayatını kaybetti. Diğer binalardan şimdi çatırdama sesleri geliyor." açıklamasını yaptı.

Özel, Silivri'nin kurtuluş gününü kutlayarak, sözlerini tamamladı.