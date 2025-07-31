Özgür Özel: CHP, 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na Katılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulacak komisyonla ilgili, "Türkiye'yi kurtarmak için girdik komisyona. Bu komisyon fikrinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dedi.

Özel, Sözcü TV'de yayınlanan Para Politika adlı programda gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

CHP'li belediyelere operasyonlar yapılacağını öncesinde bilip bilmediği, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kendilerini uyarıp uyarmadığı sorusuna Özel, "Kemal Bey'in böyle bir şey söylediği yok. Böyle bir şey söylediğine bire birde şahit olmadığım gibi, ekranlarda da görmedim. Sadece Kemal Bey adına bir ara türeyen, geçen seçimde Kemal Bey'e oy vermemiş olan ve hiçbir zaman partide görmediğimiz, kendince Kemal Bey adına konuşan birtakım, işte kimi 'gazeteci' diyor, geçmişinde gazetecilik var, kimi artık meczuplaşmış, kimi muhalifmiş gibi yapıp iktidar yanlısı kanallarda yüksek maaşlarla CHP'nin içinden güya perde arkası diye dedikodu söyleyen, fitne yayan birtakım kişiler söylemiş olabilir. Kemal Bey neyi söyleyecek? Kemal Bey bu arkadaşların bir suçunun olduğuna inanacak da mı bana söyleyecek?" diye cevap verdi.

Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı gösterilememesi halinde kendisinin aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Böyle bir isim konuşmak doğru değil. Ben değilim, kendi adıma söyleyeyim. Mansur Bey (Yavaş) şu an kendi görevini yapıyor. Ben değilim, açık söyledim. Çok net bir şey söylüyorum. Ben burada kendinle ilgili hesaba, kitaba düşünce duyguların, hırsların, aklın önüne geçebilmesinden endişe ederim. O yüzden ben seçim akşamı iktidarı değiştirmiş olan partinin genel başkanı olarak teşekkür konuşması yapmaya talibim. Bunun dışında bir hesabım yok." diye konuştu.

Kendisinin en doğru adayı belirlemekle mükellef olduğunu ve İmamoğlu'nu aday olarak 15,5 milyon kişiyle birlikte belirlediklerini belirten Özel, "Adayı değiştirecek olursak da tekil bir karar vermem. En doğru adayı belirleriz. Gümbür gümbür seçimi kim alacaksa onu aday yaparız." ifadelerini kullandı.

Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddiaya karşın, şunları söyledi:

"Birinin eşi olma üzerinden siyaset tarifi her iki tarafa da haksızlık. Doğru bir şey değil yani. Şunun eşi, eş üzerinden... Böyle bir düzen yok. Dilek İmamoğlu son derece başarılı, iyi birisi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak değil, bir birey olarak her şeye layık ama benim şeyimde öyle bir şey yok. Yani aday içeride, eşini yapıyoruz. Aday içeride bilmem ne yapıyoruz. Kim bu seçimi alıyorsa onu yapıyoruz. Nokta. Seçimi kimle kazanıyorsak onu yapıyoruz. Seçimin ertesi günü iktidar değişti ve Tayyip Erdoğan yerine bir Cumhurbaşkanı adayı seçtiysek partinin başındayım ve tarihin en büyük başarısının sahibiyim. CHP'yi, Atatürk'ün partisini yüz yıl sonra yine iktidara taşımışım. Bundan daha büyük bir görev, başarı, unvan olmaz. Değilsek partiyi kongreye götürüyorum zaten o gün. O kadar net."

"Seçim kazanılmazsa siyaseti bırakır mısınız?" soru üzerine Özel, "Kesin. Bir gün durmam. Çünkü ben bu sözü 5 Kasım kurultayında verdim, 'Nasıl Bülent Ecevit 1970'lerde girdiği iki yerel, iki genel seçimden de partisini birinci çıkardı. Partiyi birinci çıkarmadığım seçimin akşamı istifa ederim.' diye söyledim." ifadelerini kullandı.

"185 bin sandık görevlisini atadık"

Özel, erken seçim talebiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulmasının ardından, şunları ifade etti:

"Çok tecrübeli gazeteciler, siyasetçiler geliyor gidiyor, bunları onlarla konuşmak lazım. Benim işim AK Parti'yi yorumlamak değil. 185 bin sandık görevlisini atadık. Bakın normalde çok iyi biliyorsunuz, partiler buna seçime 5, 6 ay kala başlarlar, 3 ay, 2 ay kala olur. Son hafta, son güne kadar sandık görevlisiyle ilgili bir telaş vardır. 185 bin sandık görevlisini atadık. Bu sandık görevlilerinin bağlı olduğu mahalle sorumluları, 50 bin kişiyi atadık. Hepsini WhatsApp gruplarının içine aldık. Sandık görevlilerimize online uygulamada 'Benim Sandığım' uygulamasını nereden yükleyeceklerini bildirdik. İçlerinden ilk 6 bin kişiyle pilot yaptık. Onlar gittiler uygulamayı yüklediler ve çalışmaya başladılar."

"Tecrübeyi dışlamaya gerek yok"

Özel, yeni üye olan gençlerle birlikte partiyi daha dinamik bir hale getirip yenilemek istediklerini belirterek, "Yaş ortalaması 43, daha fazla gençleştireceğiz diye fantastik işler yapmaya, tecrübeyi dışlamaya gerek yok." dedi.

CHP'nin mecliste kurulacak "Terörsüz Türkiye" komisyonuna katılmasına ilişkin Özel, "Türkiye'yi kurtarmak için girdik komisyona. Bu komisyon fikrinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir." ifadelerini kullandı.

Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hiç ziyaret edip etmediği sorusunu da "Ettim, hatta bugün de Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğim. Selahattin Bey'i geçen sene ya eylül ya ekim ayında ziyaret ettim. Önümüzdeki dönem bir kez daha ziyaret edeceğim." şeklinde cevapladı.

"CHP, İmralı'ya heyet gönderecek mi?" sorusuna Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, İmralı'ya heyet yollamaz. Yani böyle bir niyetimiz olmaz. Biz komisyona bu yüzden giriyoruz, bu işlerin konuşulabileceği tek yerin meclis olduğunu düşünüyoruz. Bizim ne işimiz var adaya heyet yollamakla, bilmem ne... Meclis en üst mercidir." cevabını verdi.

Özel, CHP'nin komisyon üyeleri için 20-23 isim belirlediğini, bu akşam bu sayıyı 10'a düşüreceğini ve yarın saat 13.00'te komisyon üyeleriyle genel merkezde toplantı yapacağını belirterek, üyelerin kimlerden oluştuğunu yarın kamuoyunun göreceğini ifade etti.