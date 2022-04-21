Faturasını Ödemeyeceğini Açıklayan Kılıçdaroğlu'nun Evinin Elektriği Kesildi: "Bugün Elektriğimizi Kesmişler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. 9 Şubat'ta "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" duyurusunu yapan Kılıçdaroğlu, bugün "Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler" dedi. Kılıçdaroğlu, "Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21 sularında ekranları başına davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği bugün kesildi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

Paylaşımına CHP Genel Merkezi'ndeki makamında çekilmiş videoyu da ekleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sevgili halkım. Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu. Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar üç yılda yüzde 400'ü aştı. Tam yüzde 400. 'Geri çekin zamları' dedim, çekmediler. Oysa enerji, temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım.

Şimdi gelelim can alıcı soruya. 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi dersiniz? 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone, 4 milyon. Kişi değil, abone. Dile kolay. Kaç kişi demek? Bunun hesabını varın, siz yapın. Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın Allah aşkına.

Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı, yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar yataklara. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim. Ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada, yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21 sularında ekranları başına davet ediyorum. Görüşmek üzere."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Şubat'ta yayınladığı video ile yüksek elektrik faturalarına tepki göstermişti. Elektrik faturalarındaki KDV oranının yüzde 1'e inmesini teklif eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.