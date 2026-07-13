Kılıçdaroğlu: Parti içinde paralel yapı olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parti içinde mücadele edebilir. Buna hiç itirazım olmaz. Geçmişte olmuştur, partinin içinde değişik aktörler çıkmıştır, onlar kendi aralarında yarışmışlardır. Buna bir şey demiyorum ama parti içinde paralel yapı olmaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Mutlak butlan" davasının ardından CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, CHP'nin, iç tartışmaların uygar bir şekilde en yoğun yaşandığı partilerden biri olduğunu belirtti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşananları "Türkiye'de bir ilk" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, bir partinin delegelerinin oylarını bağımsız iradeleriyle kullanmak zorunda olduğunu vurguladı.

"Mutlak butlan" davasının Bursa'dan açıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Mutlak butlan davasında söylenen şu, 'bazı delegelerin iradeleri parayla satın alındı, çıkarla satın alındı'. Şimdi bunu söyleyen kim? AK Partililer mi? Hayır. MHP'liler mi? Hayır. Saadetliler mi? Hayır. Diğer muhalefet partililer mi? Hayır. Söyleyen kim? CHP'liler. Parayı alan kim? CHP'liler. İfadeyi veren kim? CHP'liler. Peki kimi suçlayacağız? AK Partili biri gelip bunu söylese, hadi onu suçlayalım. MHP'li birisi gelse söylese, hadi onu da suçlayalım. Söyleyen CHP'liler. O zaman oturup düşünmemiz lazım. Gidip ifade verenler kim? CHP'liler. En son bir belediye başkanı açıklama yaptı değil mi? 'Şu kadar para verdim kurultayla ilgili benden istediler' diye. Söyleyen kim? CHP'li belediye başkanı. Bir başka belediye başkanı açıklama yaptı, 'benden şu kadar para verdiler, kurultay için götürdüm verdim' diyor. Bunu söyleyen kim? Bu da bir CHP'li belediye başkanı. Bir başkası kalkıyor diyor ki, 'evet götürdüler bizi, pavyonda eğlendik, cebimize paralar kondu geldik'. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen de CHP'li."

"Bu parti kirliliği kabul etmez"

Herkesin "mutlak butlan" kararının çıkmasının ardından sadece kendisinin CHP'ye döndüğünü düşündüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, kararla birlikte eski parti meclisi üyeleri ile MYK üyelerinin de partiye döndüğünü belirtti.

Kararın eski yönetime, "CHP'nin 38. Olağan Kurultay'da şaibe oldu, yeni bir kurultay yapın" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu kapsamda yeni bir kurultay düzenleyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, kararla ilgili bir kararsızlık yaşayıp yaşamadığının sorulması üzerine "Hayır." yanıtını verdi.

Karardan önce kendisini ziyarete gelenlere, "eğer kayyum olursa, kesinlikle kabul etmem" dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Ama mutlak butlan çıkarsa sadece ben değilim ki, eski yönetim, eski parti meclisi hepsi beraber geliyor. O zaman otururuz, konuşuruz. Parti, bizim partimiz. Partinin kirlilikten arınması lazım. Bu parti kirliliği kabul etmez. Bu partinin temel özelliği ahlaki üstünlüğün olmasıdır. Partinin, ahlaki üstünlüğünü koruması lazım. Bunu söyledim kendilerine." dedi.

"Biz kavga etmedik, yumruklaşmadık"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları hatırlatılarak, "Özgür Özel'e son bir çağrınız olur mu? Tokalaşmak için hala eliniz açık mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Kendi aramızda tartışırız, hiçbir sorun yok. Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Eğer 'Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa onun için bölünüyoruz' diyorlarsa bu daha vahim bir şey." cevabını verdi.

CHP'li bir milletvekilinin iktidardan hesap sorabilmesi için kendisinin hesap vermeye hazır olması ve bunu onurlu bir görev kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir CHP'li milletvekili, hiçbir CHP'li belediye başkanı hesap vermekten kaçınamaz. Hesap verecektir. 'Ben hesap vermeye hazırım' diyecektir. Neresi olursa olsun. Ben zaman zaman meydan okurum. Hesap sormazsanız namertsin derim. Verilmeyecek hesabımız yok ki. Nedir bizim verilmeyecek hesabımız? 'Ayrı parti kuracağız'. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyoruz? Daha ahlaki yönüne söyleyeyim. Hem parti içindesiniz hem partinin grup başkanısınız, hem de 'ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum' diyeceksiniz. Bu olur mu? Olmaz. Konuşur muyuz? Elbette konuşuruz. Biz kavga etmedik, yumruklaşmadık. Elbette konuşuruz."

"Paralel yapılar kurmak doğru değil"

Kılıçdaroğlu, "Sizin, Özgür Özel'e partiden ayrılmaması için son bir çağrı yapabileceğinize dönük iddialar vardı. 'Gitme' der misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Parti içinde mücadele edebilir. Buna hiç itirazım olmaz. Geçmişte olmuştur, partinin içinde değişik aktörler çıkmıştır, onlar kendi aralarında yarışmışlardır. Buna bir şey demiyorum ama parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde Özgür Bey'i sevenler de var, Özgür Bey'i sevmeyenler de var. Beni sevenler de var, sevmeyenler de var. Bunların hepsi olabilir. Yani biz illa herkes gelip bana tabi olsun, illa herkes gidip bir başkasına tabi olsun diye değil. Yani CHP'li milletvekillerinin ve CHP'li il başkanlarının temel özelliği şudur, kendi özgür iradeleri vardır ve bu özgür iradeleriyle karar verirler. Mahkemenin mutlak butlan kararı vermesi, yani kesin hükümsüzlük kararı vermesi, işin içine paranın girmiş olmasıdır."

Kılıçdaroğlu, "'Özgür Özel gitmesin, gerekiyorsa parti içinde mücadeleye devam etsin ama paralel yapı olmaz' dediniz. Şu anki hali paralel yapı olarak mı tanımlıyorsunuz?" sorusuna, "Tanımlamıyorum, zaten öyle. Şimdi bizim bir parti sözcümüz var. Onlar da kendilerine bir MYK oluşturmuşlar. Onların da bir parti sözcüsü var. Olur mu Allah aşkına ya? Böyle bir şey olmaz." dedi.

"Bir FETÖ göndermesi mi yapıyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu cevabı verdi:

"Paralel yapı olmaz. Buna şimdilik bir şey söylemiyorum ve arkadaşları da uyaracağım. Doğru değil. Paralel yapılar, paralel örgütler kurmak doğru değil. Siz gidersiniz illeri, ilçeleri, il başkanlarını, belediye başkanlarını gezersiniz, 'kendinizin genel başkan adayı olduğunuzu' söylersiniz, kendinize oy istersiniz. Bunların hepsi olağandır ve normaldir. Ama ayrı paralel yapılar kurmak, bunlar doğru değildir."

(Sürecek)