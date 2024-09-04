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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Politikalarını Eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yönetim politikalarının sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini ve erişilebilirliğini engellediğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Halk Sağlığı Haftası'nın amacı olan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılmasının Türkiye'deki yönetim politikaları nedeniyle çıkmaza sokulduğunu belirterek, "Halk Sağlığı Haftasında, temel görevi halkın sağlığını korumak olduğu halde, halkının sağlıklı olma oranları yerine hastanelerde, acil servislerde milyonlarca hastanın muayene olması ile övünen bir Sağlık Bakanı portresini de unutmamak gerekir" dedi.

Zeliha Aksaz Şahbaz, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığ yaçılı açıklamada, hükümetin sağlık alanındaki politikalarını eleştirdi. "AKP'nin uyguladığı neoliberal politikalar, halkın sağlık sorunlarını derinleştirmekte, sağlık hizmetlerini de içinden çıkılmaz hale getirmektedir" diyen Şahbaz, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin Ulusal aşı takviminde olması gereken aşıları karşılayamayacağını belirtti. Şahbaz, şunları kaydetti:

"Halk Sağlığını korumak için Sağlık Bakanlığı 2024 bütçesinin sadece yüzde 28'ini Koruyucu Sağlık Hizmetlerine ayırmıştır. Bu bütçeden çalışan giderleri ve sosyal güvenlik primleri çıkartıldığında kişi başına sadece 243 liraya düşmektedir. Bununla her bireye yapılması gereken grip aşısının dahi temin edilerek yapılamayacağı ortadadır. Ücretsiz Ulusal aşı takviminde olması gereken HPV, Menenjit, Rotavirüs aşıları maalesef ulaşılabilir olmaktan uzaktır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorunun kaynağının çözüm adresi olamayacağının bilinciyle, sorunları kendi iktidarımızda çözeceğiz. Sermaye için değil, halkın sağlık hakkı için bütçe yapacağız. Önceliğimiz Halk Sağlığını korumak, sağlıklı yaşam koşullarını yaratmak ve koruyucu sağlık hizmetleri olacaktır."

Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastaneleri politikalarını da eleştiren Şahbaz, "Sağlık Bakanlığı'nın, halkın yürüme mesafesindeki mevcut devlet hastanelerinin kapatılarak şehir hastaneleri uygulaması, sağlık hizmetlerine erişimi daha da zorlaştırmıştır. Kamu kaynaklarıyla inşa edilen bu devasa yapılar, özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini engellemekte ve kamu, özel işbirliği adı altında sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi, dev kamu kaynaklarının özel şirketlere aktarılması anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.

İlaç fark bedelleri nedeniyle ilaca erişimin zorlaştığına da dikkati çeken Zeliha Aksaz Şahbaz, "İlaçta katkı payları ve ilaç fark bedelleri ilaca erişimi zorlaştırmakta ve bu durum, sağlık sorunlarını derinleştirmektedir. 2024 itibarıyla ilaç fiyat farkı ve katkı paylarındaki artışla birlikte özellikle kronik hastalıkları olan bireyler için ciddi finansal yükler getirmektedir. Halkın içinde bulunduğu derin yoksullukla birlikte değerlendirildiğinde, ilaç fiyat farkları, katılım payları neredeyse ilacı ücretli hale getirmiş ve ulaşılamaz kılmıştır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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