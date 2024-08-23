CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'yı ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'yı ziyaret etti. Yalçınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Özçağdaş'a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra kentte yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, CHP Parti Meclisi Üyesi Armağan Erdoğan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol ve il yönetimi de hazır bulundu. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Arslan'dan veda ziyareti Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Bartın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'ya veda ziyaretinde bulundu. Yalçınkaya, başarılı çalışmalardan dolayı Albay Aslan'a teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'yı ziyaret etti.
Yalçınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Özçağdaş'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Daha sonra kentte yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette, CHP Parti Meclisi Üyesi Armağan Erdoğan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol ve il yönetimi de hazır bulundu.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Arslan'dan veda ziyareti
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Bartın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'ya veda ziyaretinde bulundu.
Yalçınkaya, başarılı çalışmalardan dolayı Albay Aslan'a teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.