CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Orman yangınları AKP'nin ormancılık politikalarının bir sonucu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 1-21 Haziran döneminde 84 orman yangını çıkarken bu yılın aynı döneminde yaklaşık beş kat artışla 399 yangın kayıtlara geçti. Bu veriler, ormansızlaşmanın AKP'nin politikalarının bir sonucu olduğunu açıkça ortaya koyuyor. AKP'nin ormancılık politikaları, ormansızlaştırmayı teşvik ediyor ve bu politikalar doğrudan orman yangınlarının artmasına neden oluyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:

"Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları, AKP iktidarının 22 yıllık ormancılık politikalarının iflasını gözler önüne seriyor. Resmi istatistiklere göre, son 10 yılda yaşanan orman yangınlarının yüzde 31'i ihmal ve dikkatsizlik, yüzde altısı kasıt, yüzde beşi kaza sebebiyle çıkarken yüzde 47'sinin nedeniyse bilinmiyor. Bu durum, ülkemizde yaşanan orman yangınlarının neredeyse yarısının nedeninin belirlenemediğini gösteriyor. Bu belirsizlik, yangınlara karşı alınacak önlemleri de zorlaştırıyor.

OGM verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 1-21 Haziran döneminde 84 orman yangını çıkarken bu yılın aynı döneminde yaklaşık beş kat artışla 399 yangın kayıtlara geçti. Geçen yıl bu dönemde yangınlardan 41 hektar, bu yıl ise 2 bin 548 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bu veriler, ormansızlaşmanın AKP'nin politikalarının bir sonucu olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İzin verdikleri projelerle ormanları tahrip ettiler, yangınlara davetiye çıkardılar, ormanı koruyacak kurumları ve kadroları tasfiye ettiler, orman yangınlarına karşı etkin önlem, müdahale ve rehabilitasyon zincirini yok ettiler. AKP'nin ormancılık politikaları, ormansızlaştırmayı teşvik ediyor ve bu politikalar doğrudan orman yangınlarının artmasına neden oluyor.

"Gazi Meclisimiz bir an evvel gerekli adımları atmalıdır"

Orman yangınlarıyla mücadelede, bir an evvel gerçekçi ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Neredeyse her gün ülkemizde dört sebebi belirlenemeyen yangın çıkmaktadır. Sebebi bilinmeyen orman yangınlarının sayısının bu denli çok olmasının sebeplerini ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesine ilişkin olarak Gazi Meclisimiz bir an evvel gerekli adımları atmalıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirtiği gibi, 'Orman yangınlarına bu milletin vekilleri ya 'dur' diyecek ya 'dur' diyecek.' Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken canını yitiren tüm canlılar için büyük üzüntü içerisindeyiz. Dileğimiz, yangında zarar gören tüm vatandaşlarımızın ve canlılarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması ve yangının bir an önce tamamen söndürülmesidir."