CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ahmet Akın'ın halkla buluşma programına katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın halkla buluşma programına katıldı. Aytekin, 'Bundan tam beş yıl önce hep birlikte güzel bir yola çıkmıştık. O yolculuk bir noktada durmak zorunda kaldı. Ancak, yaşadıklarımızdan bildiğimiz bir gerçek var. Bütün güzel başlangıçlar, hikayeler; yarım da kalsa, bir gün mutlaka tamamlanır. Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya hazır mıyız' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın halkla buluşma programına katıldı. Aytekin, "Bundan tam beş yıl önce hep birlikte güzel bir yola çıkmıştık. O yolculuk bir noktada durmak zorunda kaldı. Ancak, yaşadıklarımızdan bildiğimiz bir gerçek var. Bütün güzel başlangıçlar, hikayeler; yarım da kalsa, bir gün mutlaka tamamlanır. Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya hazır mıyız" dedi.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın düzenlediği halkla buluşma etkinliğine katıldı. Aytekin, şunları söyledi:

"Bundan tam beş yıl önce, Balıkesir için hep birlikte güzel bir yola çıkmıştık. Balıkesir için, güzel bir hikaye yazmak için Balıkesirlilerle, yediden 70'e, kol kola, omuz omuza güzel bir yola çıkmıştık. Bu alanda bulunan herkesin bildiği gibi, o yolculuk bir noktada durmak zorunda kaldı. Ancak, yaşadıklarımızdan bildiğimiz bir gerçek var. Bütün güzel başlangıçlar, hikayeler; yarım da kalsa, bir gün mutlaka tamamlanır. İşte o güzel hikayeyi, o güzel yolculuğu güzel bir sona ulaştırmak için yeniden beş yıl önce olduğu gibi, ana daha büyük bir coşkuyla, inançla, umutla yeniden Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda omuz omuzayız.

Bu beş yılda, o hikayemiz kesintiye uğradı ama elbette Balıkesir halkının iradesi ile bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir yöneticileri seçilmiş oldu. Bu şehirde yaşayan bir muhalefet partisi milletvekili olarak samimiyetle söylüyorum, dilerdim ki bu beş yılda Balıkesir'in sorunları çözülmüş olsun. Ancak o sorunların beş yıl öncekine oranla, beş kat daha arttığını Balıkesir'de yaşayan herkes biliyor, biz de biliyoruz.

Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya hazır mıyız? Görüyorum ki Balıkesir, bu güzel hikayeyi tamamlamaya hazır. Ama başka bir şey daha görüyorum. Ahmet Akın kardeşimiz de beş yıl öncesine oranla Balıkesir'in sorunlarını çözmeye çok daha hazır haldedir.

Ben bu güzel, umutlu ve onurlu yolda şansının, bahtının açık olmasını diliyorum. Balıkesir'e Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne Ahmet Akın hayırlı uğurlu olsun. Yolunuz, yolumuz açık olsun."