CHP'den Kurultay Mesajı: Tekirdağ'da Teşkilatlarla Buluşma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek kurultay süreci ve parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Şimşek, ardından CHP Marmaraereğlisi İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

Programı kapsamında partisinin Çorlu ve Süleymanpaşa ilçe başkanlıklarını da ziyaret eden Şimşek, sonrasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'a parti içi çalışmalar kapsamında geldiklerini belirterek, CHP'nin kısa süre içinde kurultaya gideceğini söyledi.

Kurultay öncesi görevlendirmelerin sürdüğünü ifade eden Şimşek, "Şu anda görevlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu görevlendirmelerin sonraki süreci içerisinde mahalle, ilçe ve il seçimlerimizi yapıp kurultaya gideceğiz." dedi.

Kurultayın ardından yeniden halkla buluşacaklarını dile getiren Şimşek, parti olarak mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhuriyetin ve CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkacaklarını ifade eden Şimşek, "Bizim mücadelemiz bu. Mustafa Kemal'in eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonuna kadar sahip çıkacağız. Yolumuz uzun ama kararlıyız, vazgeçmek yok. Biz hak, hukuk, adalet ve ahlakın peşindeyiz." diye konuştu.

Şimşek, konuşmasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde de bulundu.

Bir gazetecinin, "Gidenler hakkında ne düşünüyorsunuz? " sorusuna Şimşek, "Kanımız temizleniyor hamdolsun." cevabını verdi.

Basın toplantısının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet takan Şimşek, programını CHP Muratlı İlçe Başkanlığı ziyaretiyle tamamladı.

Kaynak: AA