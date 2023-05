CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel seçim güvenliği çalışmalarına ilişkin bilgi verdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim güvenliğine yönelik, "Her sandığı YSK ile paralel olarak takip ediyoruz, her sandığı denetliyoruz ve her sandıkta bir karşılaştırma yapıyoruz, kendi sonuçlarımızı da birleştirip toplamları da karşılaştırıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim güvenliğine yönelik, "Her sandığı YSK ile paralel olarak takip ediyoruz, her sandığı denetliyoruz ve her sandıkta bir karşılaştırma yapıyoruz, kendi sonuçlarımızı da birleştirip toplamları da karşılaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adıgüzel, parti genel merkezinde oluşturulan seçim koordinasyon merkezinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile seçim güvenliği çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin bir demokrasi sınavının arifesinde olduğunu belirten Adıgüzel, seçim güvenliği konusunun uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olduğunu söyledi.

Son bir yıldır seçmen listelerindeki değişimleri takip ettiklerini, sığınmacıların seçmen olup olmadığıyla ilgili analizleri yapıp kamuoyuyla paylaştıklarını anlatan Adıgüzel, "En son itirazımız doğrultusunda YSK, aldığı kararla 23 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını yeniden seçmen yaptı." dedi.

Adıgüzel, seçmen listelerinde yaptıkları analizleri son güne kadar takip edeceklerini bildirerek, sandık görevlilerini 2018-2019 seçimlerini baz alarak atamaya başladıklarını, 23 Nisan haftası kesinleşen listelere göre yoğun bir çalışmayla sandık görevlilerini atadıklarını anlattı.

Seçim günü sadece sandık kurulu üyesi ve yedek üye belirlemediklerine işaret eden Adıgüzel, "Katta bir görevlimiz, okul sorumlumuz, okul bilişim sorumlumuz var. Özellikle avukat sayısının yoğun olduğu illerde her okulda bir hukuk sorumlumuz var. Lojistik sorumlularımız, ilçelerde veri giriş sorumlularımız var. Büyük bir organizasyonu hep birlikte 14 Mayıs günü görevlilerimiz doğrultusunda yönetmiş olacağız." diye konuştu.

Adıgüzel, ıslak imzalı sandık tutanaklarının sandık görevlilerince alınıp ilçe başkanlıklarına iletilmesinin seçim sürecinin doğru yönetilmesinde önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için sabahın ilk saatlerinde 06.30'da görevlilerimiz okullarda toplanıyor ve görev aldıkları sandıklara dağılıyorlar, süreçlerin en doğru şekilde hayata geçirilmesini sağlayıp, gün boyu yedeğini bırakmadan, 1 dakika bile sandık başından ayrılmadan saat 17.00'ye kadar oy kullanma süreçlerinin sağlıklı yürümesini takip ediyorlar. Bu arada biz de onları çeşitli araçlarla denetliyoruz, sandıklarının başında duruyorlar mı? Sandık seçmen listeleri doğru oluşmuş mu bunu denetleyen arkadaşlarımız var. Bize gönderilen listelerle masa başındaki listeler aynı mı bunları teyit eden, kontrol eden arkadaşlarımız var."

Adıgüzel, oy sayım aşamasında da sonuçların tutanağa doğru geçmesinin takip edileceğini ve tutanakların kendilerine ulaşması için başlatılan süreçte de teknolojinin devreye gireceğini belirtti.

Okul sorumlusunun ıslak imzalı tutanakların ilçe başkanlığına ulaşmasını sağlayacağını ve ilk sonuçları kendilerine göndereceğini dile getiren Adıgüzel, şöyle devam etti:

"İlçe başkanlığımız da ayrı bir teknolojik altyapıyla aynı sandık sonuçlarını tekrar bize gönderiyor. O sonuçlar da Cumhuriyet Halk Partisine geliyor. Çuvallar tutanaklar ilçe seçim kurullarına iletiliyor. Görevliler birleştirme sürecini başlatıyor, tutanakları ve çeteleleri tarıyorlar. Bu YSK merkezine gidiyor. YSK merkezindeki sunucularla da bizim 3 dakikada bir entegrasyonumuz var. Okuldan aldığımız sonuçlar, ilçe başkanlıklarımızdan sonuçlar ve YSK'den aldığımız 3 sonucu karşılaştırıyoruz, eğer bir hata varsa o sandıkla ilgili sistemimiz alarm veriyor."

Adıgüzel sistemi, genel merkezdeki çağrı merkezinin, İstanbul'daki çağrı merkezinin, İstanbul il başkanlığının, sorun yaşanan yerdeki ilçe başkanlığının, okul bilişim sorumlusunun ve itiraz yetkililerinin de gördüğüne dikkati çekerek, "Sorunlu sandıktaki itiraz sürecinin en son noktaya kadar takibi burada gerçekleştirilmiş oluyor. Her sandığı YSK ile paralel olarak takip ediyoruz, her sandığı denetliyoruz ve her sandıkta bir karşılaştırma yapıyoruz ve kendi sonuçlarımızı da kendimiz birleştirip, toplamları da karşılaştırıyoruz." bilgisini verdi.

Sürecin yaklaşık 200 bin sandığın tek tek kontrol edilmesiyle sonuçlanabileceğini vurgulayan Adıgüzel, "Bunun yolu da cumhurbaşkanlığında 24 saat, milletvekilliğinde 48 saat itiraz sürecidir. Bu süreçleri sonuna kadar tamamlamak zorundayız." dedi.

"Gönüllü bir organizasyondan CHP ana sistemleri veri almıyor"

Adıgüzel, CHP'nin seçim akşamı boyunca yapacağı periyodik açıklamaların beklenmesini isteyerek, şunları aktardı:

"Cumhuriyet Halk Partisinin tanımlı veri girişlerinin olmadığı hiçbir sistemden veri takibi yok. Bizim görevlilerimiz, veri girişçilerimiz, bütün ekibimiz tanımlı. Yani herhangi bir gönüllü organizasyonuyla herhangi bir başka yapıyla CHP ana sistemleri veri almıyor. Kendi verilerini kontrol ediyor. Tabii ki işbirliği yaptıkları kuruluşlar var. İYİ Partinin alamadığı bir sonuç varsa biz onlara veriyoruz. Bizim alamadığımız bir sonuç varsa biz onlardan alıyoruz. Başka bir çalışma yapan kuruluş varsa onlarla iletişim dahilindeyiz."

Adıgüzel, seçim akşamı meydana gelebilecek internet kesintisinin ya da bant daraltılmasının, "sandıktan çıkacak milli iradeye karşı bir kalkışma" olduğunu ifade ederek, buna karşı B ve C planlarının olduğunu kaydetti.

Siber saldırılara karşı da hazırlıklı olduklarını dile getiren Adıgüzel, "24 saat itiraz sürecimiz var. Kamuoyuna sakin davranmasını, sandıkların, çuvalların başından ayrılmamasını, ilçe seçim kurullarını terk etmemesini söylüyoruz." dedi.

Seçmenlerden oy kullandıkları sandığın sonucunu da takip etmelerini ve CHP'yi denetmelerini isteyen Adıgüzel, "Hep birlikte orada seçim süreci sağlıklı yürüyor mu izleyelim. Bu sizin anayasal hakkınız." ifadesini kullandı.

"Kamuoyunu düzenli bilgilendireceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığının, YSK'ye paralel bir yapı oluşturduğunu dile getirerek, "Bu bir yetki gasbıdır. Açıkça yasalara aykırıdır. İçişleri Bakanı'nı da buna teşebbüs eden herkesi de bu paralel yapıyı da uyarmak istiyoruz, kanunsuz emir verenler ve bu emirleri uygulayanlar suç işlemiş olurlar. Ayrıca bu seçim işlerine müdahale etmektir." diye konuştu.

"Bu yaşayan bir sistem"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise seçim güvenliği çalışmalarını bir yıldır Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarıyla yürüttüklerini belirtti.

İttifak kapsamında sandıkların başında CHP ve İYİ Partiden görevlilerin olacağını dile getiren Salıcı, şunları kaydetti:

"Biz İYİ Parti ile 16 ilde işbirliği yapıyoruz. Bu illerin bir kısmında İYİ Parti bize destek veriyor, bir kısmında biz CHP olarak İYİ Partiye destek veriyoruz. Dolayısıyla sandık başında görevli bulundurma, hangi parti o seçim bölgesinde seçime giriyorsa o partinin sorumluluğunda ama bütün çalışmaları mümkün olduğunca ortaklaştırıyoruz, ortak planlıyoruz."

Salıcı, dün Millet İttifakı'nı oluşturan parti liderlerinin bir araya geldiğini ve CHP ile İYİ Partinin asıl ve yedek sorumlularıyla gönüllerin sayısının 561 bin 977 olarak açıkladıklarını, sayının 563 bin 784'e ulaştığını dile getirdi.