Cem Aydın: Bu Gençlik Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hiçbir Zaman Boyun Eğmedi

(ANKARA) -CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin yargılanmalarına ilişkin, "Bu gençlik Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir zaman boyun eğmedi. Bu irade her koşulda Türkiye'de demokrasiyi ve özgürlüğü savunan iradedir. Bu iradeyi korurken hep birlikteyiz. Omuz omuzayız. Bizim irademizi asla kıramayacaklar." dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Hacettepe Üniversitesi'nde 19 Mart sürecinden bu yana anayasal haklarını kullanan gençlerin uzaklaştırma talebiyle yargılanmasının ve okuldan uzaklaştırılma kararlarının geri çekilmesi için düzenlenen öğrenci nöbetine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında basın açıklaması yapan Aydın, şunları kaydetti:

"19 Mart'tan bu yana büyük bir demokrasi mücadelesi veriyoruz"

"Özgür ve demokratik üniversiteler istemekten doğal ne olabilir? Bu suç olabilir mi? 19 Mart'tan bu yana büyük bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. On milyonlarla, milyonlarla sokaklardayız. Adalet arıyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Bu suç olabilir mi? Sizlere soruyorum. Kampüslerde hak aramak suç olabilir mi? Bundan doğal ne var? Kampüs içerisinde şiddete karşı çıkmak, buna ses çıkartmaktan doğal ne var? Bunlar bizim anayasal hakkımız. Bunlar suç değil. Bir burs açıkladılar. Günlük 133 Türk lirası. Uçuk yemekhane fiyatlarına karşı ses çıkartmaktan doğal ne var? Ali İsmail Korkmaz canımız, yol arkadaşımız. Ali İsmail Korkmaz'ı anmak, resmini çizmek suç mudur? Suç olabilir mi?"

"Özel güvenliklerin öğrenciye uyguladığı şiddete karşı ses çıkartmak suç değildir"

Özel güvenliklerin öğrenciye uyguladığı şiddete karşı ses çıkartmak suç değildir. Forum almak, şarkı söylemek suç değildir. Buradan uzaklaştırma cezası veren kayyuma sesleniyorum; Bir kişinin gözüne gireceğim diye kimsenin eğitim hakkıyla oynayamazsın. Oynatmayız. Burası Senin babanın çiftliği değil. Sen buraya atanarak geldin. Bizim arkadaşlarımız hakkıyla çalışarak sınavlarından geçerek buraya geldi. Buna sessiz kalacağımızı kimse düşünmesin. Bu cezalara tabii ki itiraz edeceğiz. Bu cezalara bu haksızlığa hukuksuzluğa Hukuk karşısında da bedeli neyse ödenmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz.

"Biz gençlere gözdağı vermek istiyorlar. Susturmak istiyorlar"

Ama sevgili arkadaşlarım bunların amacı belli. Bunların amacı bizleriz. Biz gençler. Biz gençlere gözdağı vermek istiyorlar. Susturmak istiyorlar. Korkuyla bastırmak istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki gençliğin iradesini korkuyla bastıramazlar. Anca bizim irademizi keskinleştirirsiniz. Bu gençlik bu Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir zaman boyun eğmedi. Bu irade her koşulda Türkiye'de demokrasiyi ve özgürlüğü savunan iradedir.

"Kimse bizden özgürlüklerimizden vazgeçmemizi istemesin"

Bu iradeyi korurken hep birlikteyiz. Omuz omuzayız. Bizim irademizi asla kıramayacaklar. Kırdırmayız, buna da izin vermeyiz. Kimse bizden anayasal haklarımızdan vazgeçmemizi istemesin. Kimse bizden özgürlüklerimizden vazgeçmemizi istemesin. Biz kendimiz için değil sadece, Sadece Hacettepe için de değil. Tüm Türkiye'deki arkadaşlarımız için adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Mücadelenizde sonuna kadar yanınızdayız. Her adımda omuz omuzayız. Unutmayın, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA