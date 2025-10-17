CHP Gençlik Kolları'ndan Hacettepe Üniversitesi'nde Gözaltına Alınan Öğrencilere Destek

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Hacettepe Üniversitesinde öğrencilerinin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aydın açıklamasında, "Öğrencilerin sesine kulak tıkayan, rektörlük binasının konforlu alanında onlarca üniversiteliyi gözaltına aldıran bu anlayışa karşı öğrenci arkadaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Gençlik Kolları Üniversite Birimleri Koordinatörümüz Furkan Sargın ve gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın yanındayız. Milletvekillerimiz ve Hukuk Komisyonumuzla sürecin takipçisiyiz." ifadesini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhaneye getirilen değişikliklire karşı, nitelikli ve ücretsiz yemek hakkını savunarak eylem yapan üniversite öğrencilerine, rektörlüğe yürüdükleri sırada polis müdahale etmiş, 30'dan fazla öğrenci gözaltına alınmıştı.