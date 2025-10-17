Haberler

CHP Gençlik Kolları'ndan Hacettepe Üniversitesi'nde Gözaltına Alınan Öğrencilere Destek

Güncelleme:
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Hacettepe Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrenciler için dayanışma mesajı verdi. Aydın, öğrencilere yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Hacettepe Üniversitesinde öğrencilerinin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aydın açıklamasında, "Öğrencilerin sesine kulak tıkayan, rektörlük binasının konforlu alanında onlarca üniversiteliyi gözaltına aldıran bu anlayışa karşı öğrenci arkadaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Gençlik Kolları Üniversite Birimleri Koordinatörümüz Furkan Sargın ve gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın yanındayız. Milletvekillerimiz ve Hukuk Komisyonumuzla sürecin takipçisiyiz." ifadesini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhaneye getirilen değişikliklire karşı, nitelikli ve ücretsiz yemek hakkını savunarak eylem yapan üniversite öğrencilerine, rektörlüğe yürüdükleri sırada polis müdahale etmiş, 30'dan fazla öğrenci gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

