CHP Gençlik Kolları Başkanı’ndan AK Parti'ye Sert Yanıt

CHP Gençlik Kolları Başkanı’ndan AK Parti'ye Sert Yanıt
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’e sosyal medya üzerinden cevap vererek, gençlerden oy alamadıklarını ve sokakta görünmediklerini vurguladı. Aydın, AK Parti’nin durumunu eleştirirken, CHP’nin aktif ve gençlerle birlikte olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'e X hesabından verdiği yanıtta, "Durumunuz içler acısı. Tek hanelere düşmüşsünüz, gençlerden oy alamıyorsunuz ve her geçen gün mum gibi eriyorsunuz. Ben senin yerinde olsam, bir sonraki toplantıda azarlanmamak için işime bakardım. Çünkü sokaklar, meydanlar ve kampüslerde yoksunuz. Sahada değilsiniz. Çarşıda-pazarda sizi görmüyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Gençlik Kolları'na seslenmiş "Genel başkanınız sahadaki topu almış kolunun altına koymuş, 'Oynamam oynatmam' diyor. Topu keseceğim, bir daha amaç yok diyor" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Liderine "İmamoğlu'nun sana top toplayıcılık verdiği yerde sen AK Gençliğe sesleniyorsun. Kendi gençlerini yedek kulübesinde bekletirken, siyasette en çok gençlere yer veren lidere sesleniyorsun." sözleriyle cevap verdi.

Yaşanan bu olaylar sonrası CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'e yanıt verdi. Aydın X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şu an önümde bir araştırma var. Sizin önünüzde de aynı araştırmalar var biliyorum. Durumunuz içler acısı. Tek hanelere düşmüşsünüz, gençlerden oy alamıyorsunuz ve her geçen gün mum gibi eriyorsunuz. Ben senin yerinde olsam, bir sonraki toplantıda azarlanmamak için işime bakardım. Çünkü sokaklar, meydanlar ve kampüslerde yoksunuz. Sahada değilsiniz. Çarşıda-pazarda sizi görmüyoruz.

"Biz sizi liyakatsız atamalarla, diğer gençlerin hakkına girerek bir yerlere gelirken görüyoruz"

Biz sizi, akranları Silivri zindanında yatarken ve ailelerinden uzak bayram geçirirken susarken görüyoruz. Biz sizi, liyakatsız atamalarla, diğer gençlerin hakkına girerek bir yerlere gelirken görüyoruz. Mülakatlarla elenen gençlerin çığlığını duymuyorsunuz. İşsizlikten kırılan arkadaşlarımızı görmüyorsunuz. İnşaatlarda, marketlerde günde 12 saat çalışan diplomalı kardeşlerimizi tanımıyorsunuz. Hapishane koğuşu gibi yurt odalarında kalanların çilesini bilmiyorsunuz.

"Özgürlük, gelecek ve ekmek mücadelesi neredeyse, oradayız"

Kendi aranızdaki koltuk kavgası dışında gündeminiz yok. Biz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız, tüm başkanlarımız ve örgütümüzle omuz omuzayız; çarşıda, pazarda, meydandayız. Tüm sokaklarda, tüm meydanlarda, kampüslerde, atölyelerdeyiz. Özgürlük, gelecek ve ekmek mücadelesi neredeyse, oradayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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