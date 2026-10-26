CHP Gaziantep İl Başkanı Nesanır, Kılıçdaroğlu ziyareti iddialarını asılsız buldu

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(ANKARA) - CHP Gaziantep İl Başkanı Hasan Nesanır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyaretine yönelik iddialarla ilgili, "Kaynağı ve gerçekliği doğrulanmamış bir görsel üzerinden partimizin siyasi kimliğini ve kamuoyu nezdindeki itibarını hedef alan girişimleri kabul etmiyoruz" dedi.

Nesanır, Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyareti sonrasında, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları'na ait olduğu öne sürülen ve "üyeleri Kılıçdaroğlu'nun programına katılmaya çağıran" WhatsApp yazışmalarının sosyal medyada yayımlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ziyaretinin başarılı ve verimli şekilde tamamlandığını belirten Nesanır, şunları kaydetti:

"Ancak ziyaretin ardından kamuoyunu yanıltmaya yönelik birtakım iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmektedir. AK Parti Gaziantep Gençlik Kollarına ait olduğu öne sürülen bir WhatsApp yazışması üzerinden Cumhuriyet Halk Partimizi ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı olarak, söz konusu ziyaret programının partimizin örgütsel iradesi, siyasi gelenekleri ve kurumsal sorumluluğu doğrultusunda gerçekleştirildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Kaynağı ve gerçekliği doğrulanmamış bir görsel üzerinden partimizin siyasi kimliğini ve kamuoyu nezdindeki itibarını hedef alan girişimleri kabul etmiyoruz. Partimizin kurumsal kimliğini hedef alan, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki iddiaları ve bu iddiaları yayan kişi ve hesapları dikkatle takip ettiğimizi, gerekli görülmesi halinde ilgili kişi ve hesaplar hakkında hukuki yollara başvurulacağını kamuoyuna bildiririz.

Siyasi tartışmaların mesnetsiz iddialar ve doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlar üzerinden değil; siyasi etik, demokratik sorumluluk ve kamuoyuna karşı hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA