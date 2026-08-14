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Yazgan'dan darbe ifadesi: 'Organize eylem'

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Yazgan, savcılıktaki ifadesinde, olaydan önce N.D, B.Ş. ve T.A. ile tanıştığını, olay gecesi T.A'nın daveti üzerine bir eve gittiğini ve burada şüphelilerle birlikte alkol aldığını anlattı.

Evde bir süre oturduktan sonra N.D'nin kendisine hakaret ederek yumruk ve tekmelerle saldırdığını öne süren Yazgan, B.Ş'nin de saldırıya katıldığını iddia etti.

Saldırı sırasında kendisini korumaya çalıştığını belirten Yazgan, T.A'nın ise yaşananları cep telefonuyla kaydettiğini ileri sürdü.

Yazgan, "Kafama aldığım darbeler sebebiyle sersemledim. Kendimi korumaya çalıştım. Olay esnasında benim bu şahıslara yönelik herhangi bir darp girişimim olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Olay sırasında cep telefonunun zorla elinden alındığını savunan Yazgan, şoförünü arayarak yardım istediğini, daha sonra eve gelen şoförü Y.L. ile E.S'nin saldırıyı engellemeye çalıştığını ifade etti.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından saldırının sona erdiğini belirten Yazgan, telefonunun daha sonra polislerin yardımıyla kendisine teslim edildiğini kaydetti.

N.D, B.Ş. ve T.A'nın ifadelerindeki suçlamaları kabul etmeyen Yazgan, olayın önceden planlandığını düşündüğünü savundu.

Yazgan, "Olay günü gerçekleşen eylemlerin daha önceden planlanmış organize bir eylem olduğunu düşünüyorum. Bu şahıslar çekmiş oldukları videoları beni kontrol altına alıp gücümden ve paramdan faydalanma amacıyla aldılar." ifadelerine yer verdi.

Yazgan, N.D, B.Ş. ve T.A'dan şikayetçi oldu.

Yazgan'ın avukatı Şerif Acar İmer de müvekkilinin darbedildiğini, hakarete ve tehdide maruz kaldığını ve telefonunun zorla alındığını öne sürerek şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Olay

Dün Milletvekili Yazgan, doğum günü kutlaması için gittiği bir evde N.D, B.Ş. ve T.A. tarafından darbedildiğini ileri sürmüştü. Şüpheliler de cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddiasıyla Yazgan'dan şikayetçi olmuştu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildikleri Edirne Adliyesi'nde çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatmış, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise Yazgan'ın "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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