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CHP Edirne İl Başkanı Becan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Becan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletin azim, kararlılık ve fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyetin bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve demokrasinin güvencesi olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetin kadınların toplumsal yaşamda ve yönetimde hak ettikleri yeri almasını, gençlerin geleceğe umutla bakabilmesini sağlayan temel kazanımları barındırdığını vurgulayan Becan, adaletin ve özgürlüklerin korunmasının önemine dikkati çekti.

Edirne'nin Cumhuriyetin ilke ve devrimlerine, aydınlık, demokratik ve laik Türkiye ülküsüne bağlı olduğunu belirten Becan, Cumhuriyetin kurucu değerlerini koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu taşıdıklarını kaydetti.

Becan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizlere düşen en temel görev, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine kararlılıkla sahip çıkmak, adaleti, liyakati ve özgürlükleri tam anlamıyla tesis ederek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Hiç şüphesiz ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirten Becan, Edirnelilerin ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
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