Üye Girişi
Haberler

CHP Edirne İl Başkanı: 12 Eylül darbesi demokratik yapımıza zarar verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin demokratik yapısı ve hukuk düzenine büyük zarar verdiğini söyledi. Taybıllı, CHP Edirne kurultay delegeleriyle birlikte İl Başkanlığında düzenlediği toplantı, 12 Eylül'ün toplumda izi silinmeyen büyük yaralar açtığını belirtti. Darbelerin karşısında olduklarını ifade eden Taybıllı, 'Askeri ve sivil olmak üzere bütün darbelerin ve bu tarz girişimlerin parti olarak karşısındayız. Bir daha böyle girişimlerin dahi olmaması umuduyla darbeleri kınıyoruz.' dedi. Taybıllı, CHP'nin 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda tüzüğünde ve parti programında değişiklikler yaşandığını belirtti. Kurultayın yoğun bir katılımla yapıldığını dile getiren Taybıllı, 'Çağdaş, demokratik ve katılımcı bir tüzüğe kavuştuk.' diye konuştu. Taybıllı, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin demokratik yapısı ve hukuk düzenine büyük zarar verdiğini söyledi.

Taybıllı, CHP Edirne kurultay delegeleriyle birlikte İl Başkanlığında düzenlediği toplantı, 12 Eylül'ün toplumda izi silinmeyen büyük yaralar açtığını belirtti.

Darbelerin karşısında olduklarını ifade eden Taybıllı, "Askeri ve sivil olmak üzere bütün darbelerin ve bu tarz girişimlerin parti olarak karşısındayız. Bir daha böyle girişimlerin dahi olmaması umuduyla darbeleri kınıyoruz." dedi.

Taybıllı, CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda tüzüğünde ve parti programında değişiklikler yaşandığını belirtti.

Kurultayın yoğun bir katılımla yapıldığını dile getiren Taybıllı, "Çağdaş, demokratik ve katılımcı bir tüzüğe kavuştuk." diye konuştu.

Taybıllı, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Yapımı devam eden okullarda inceleme

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, yapım çalışmaları süren Keşan Fen Lisesi ve İnönü İlkokulu'nda incelemede bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'la 16 derslikli fen lisesi inşaatını gezen Yılmaz, firma yetkililerinden bilgi aldı.

İlkokul inşaat alanında da incelemeye yapan Yılmaz, 20 derslikli okulun yapım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"En Az Hasarla Çocuk Yetiştirmek" konferansı

TED Edirne Koleji'nde "En Az Hasarla Çocuk Yetiştirmek" konferansı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Sinan Canan, katılımcılara eğitim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Canan, konferansta velilerin ve öğretmenlerin sorularını cevapladı.

TED Edirne Koleji Kurucusu ve Kürek Kulübü Başkanı İba, programın sonunda Canan'a kürek maketi hediye etti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel

edirne

Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı

 Adalet Bakanı Tunç: Yeni bulgular var, katillerin kim olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor

Katil bulundu mu? "Yeni bulgular var" diyen Bakan Tunç sinyali verdi
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Ankara su kesintisi sorgulama 12 Eylül: Ankara su kesintisi nasıl öğrenilir? ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Leyla dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? NOW Leyla dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 12 Eylül İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İBB BESLENME DESTEĞİ! İBB beslenme desteği nedir? İBB beslenme desteğine nasıl başvurulur? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman? Uzay Komutanlığı nedir? Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na mı atandı? TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi! BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024? Tarsus Belediye Başkanı kim? Ali Boltaç kimdir, kaç yaşında ve nereli?
title