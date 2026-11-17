(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Kayyum kararının hukuki dayanakları şeffaf biçimde açıklanmalı, ölçülülük ilkesi gözetilmeli ve hukuka aykırı müdahalelere son verilmelidir" dedi.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke, "Basın özgürlüğü, iktidarın tercihine değil, hukukun güvencesine emanettir" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamayla Sözcü TV'ye yönelik operasyona tepki gösterdi.

"Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye yönelik operasyon ve kayyum atanmasının, hukuk devleti ve basın özgürlüğü açısından ciddi kaygılar doğurduğunu kaydeden Eke, "Hukuka aykırı finansal ilişkiler, suç teşkil eden bağlantılar veya usulsüzlük iddiaları varsa elbette soruşturulmalı ve incelenmelidir. Ancak soruşturma yürütmek başka, bir medya kuruluşunun yönetimine kayyum atamak bambaşka bir hukuki müdahaledir. Böylesine ağır bir tedbirin zorunluluk, ölçülülük ve somut hukuki gerekçelere dayanması gerekir. Daha önce Halk TV, TELE1 ve diğer yayın organlarına yönelik operasyonlar ve müdahaleler de düşünüldüğünde, Sözcü TV'ye yönelik bu kararın Türkiye'de basın özgürlüğü açısından yarattığı kaygılar daha da büyümektedir" ifadelerini kullandı.

"SÖZCÜ TV'NİN YAYIN POLİTİKASINI KOŞULSUZ BİÇİMDE SAVUNMUYORUZ"

İktidara yakın medya kuruluşlarının faaliyetlerinin de aynı şeffaflık ve hukuki denetim ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Eke, "Hukuk, siyasi yakınlığa göre uygulanamaz. Hukukun inandırıcılığı, herkese eşit uygulanmasıyla mümkündür. Açıkça ifade etmek isterim ki Sözcü TV'nin yayın politikasını koşulsuz biçimde savunmuyoruz. Bizim de eleştirdiğimiz, doğru bulmadığımız yayın anlayışları ve habercilik pratikleri vardır. Ancak bir medya kuruluşunun yayın politikasını eleştirmek başka, hukuki güvencelerini ortadan kaldırabilecek müdahaleleri kabul etmek başkadır" dedi. Eke, şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğü, yalnızca bizim beğendiğimiz yayınların özgürlüğü değildir. Basın özgürlüğü, eleştirdiğimiz, katılmadığımız, hatta yayın anlayışını doğru bulmadığımız kuruluşların da hukuki güvencelerinin korunmasıdır. Hiç kimseye imtiyaz tanınmasın, ancak hiç kimse de siyasi kimliği veya yayın politikası nedeniyle hukukun dışında bırakılmasın. Kayyum kararının hukuki dayanakları şeffaf biçimde açıklanmalı, ölçülülük ilkesi gözetilmeli ve hukuka aykırı müdahalelere son verilmelidir. Türkiye'nin ihtiyacı susturulan medya değil özgür basın, siyasetin gölgesinde kalan yargı değil bağımsız adalettir. Hukuk iktidarın gücü değil, iktidarı da sınırlayan ortak güvencedir."

Kaynak: ANKA